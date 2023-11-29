她就爱“管闲事儿” 总想给别人搭把手

近日，瀍河区东关街道通巷社区洛一高家属院居民郑赏，为同小区因病住院的张学婷送来午饭。

近日，瀍河区东关街道通巷社区洛一高家属院居民郑赏，为同小区因病住院的张学婷送来午饭。

“多亏有郑赏在身边，真是太感谢了。”82岁的张学婷激动地说，“我平时独居，儿子远在上海。这几天自己生病，郑赏跑前跑后，又是陪诊，又是送饭，帮了不少忙。”

不光张学婷，谈起郑赏，洛一高家属院居民无不竖起大拇指。在生活中，郑赏是个爱“管闲事儿”的人，谁家有困难，她总会主动帮忙。

郑赏今年66岁，1994年搬进该小区，后来做过小区门卫、老年活动中心管理员，熟悉小区情况，是小区里的热心人。

在郑赏家中，记者看到一张卡片，上边记录着多个名字和电话号码。郑赏介绍，小区有名独居老人，不愿和子女一起住。没办法，老人的子女只好把电话号码记到卡片上，确保当老人出现突发情况时，郑赏能第一时间联系上他们。类似这样的事例，还有很多。

面对大家的感谢，郑赏却说：“大家有难处时，我能帮就帮一把。”

碰到没人管的“公事”，郑赏也总会去管一管。早些年，小区还是转供电，退休后的郑赏决定义务帮大家收电费。部分亲友很不理解，劝她不要多管闲事，她还是一如既往地服务小区居民。发现小区死角有垃圾、杂物，她也会马上出面打扫。

郑赏的暖心举动，赢得了小区居民的信任。多年过去了，曾经的老邻居或换了新房，或被子女接走同住，都放心地把钥匙交给郑赏保管。

在郑赏心目中，能得到邻居的信任，是一件很光荣的事情，为了这份信任，她义不容辞。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 薛雯雯 刘新红）