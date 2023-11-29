洛阳汉服妆造职业技能大赛决赛举行

1日，我市汉服妆造职业技能大赛决赛在洛龙区举行，大赛产生26名获奖选手，同时成立汉服妆造合作社，获奖选手全部被纳入该合作社技能人才库。

1日，我市汉服妆造职业技能大赛决赛在洛龙区举行，大赛产生26名获奖选手，同时成立汉服妆造合作社，获奖选手全部被纳入该合作社技能人才库。

在活动现场，经过前期各县区初赛筛选，全市范围内72名选手携带个人设计的国风妆造作品依次登场。选手们妆容让人惊艳，服饰搭配各具特色——唐风贵妃妆造华贵雍容，敦煌飞天主题妆造纤秀灵动，花神妆容精致夺目……

比赛现场还成立了汉服妆造合作社。市人社局相关负责人表示，汉服妆造合作社的成立，是我市结合城市汉服文旅热点实施技能培训阶段性成果的体现。近年来，我市以“人人持证、技能洛阳”建设为契机，深度融合文旅文创产业，以汉服妆造技能人才培养为突破口，开展免费汉服妆造技能培训，精准对接特色文创企业、汉服妆造工作室等推荐人才，为文化旅游产业发展提供技能人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 姚佳慧 张俊望 郑雅静)