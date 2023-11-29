老城区邙山街道营庄社区：居民变股东 年年有分红

“走，领钱去！”近日，在锣鼓喧天的热闹氛围中，老城区邙山街道营庄社区居民聂凤玲带上股权证，与邻里一起来到社区居委会领取股东分红。

领到分红笑开颜

“走，领钱去！”近日，在锣鼓喧天的热闹氛围中，老城区邙山街道营庄社区居民聂凤玲带上股权证，与邻里一起来到社区居委会领取股东分红。

“今年领到1900多元分红，别提多高兴了！”领到股东分红的聂凤玲笑着说，自己家有1.5亩地，由于子女外出务工，她和老伴儿把家里的土地流转给社区合作社，成为合作社的股东。

当天，包括聂凤玲在内的2492名居民都领到了股东分红，60岁以上老人领到了老年补贴，两项共计70余万元。算上这次，营庄社区已连续4年为居民发放分红了。

“这源于集体经济的发展。”营庄社区党支部书记、居委会主任刘韶辉介绍，该社区地处邙岭大道北侧，靠近翠云峰立交桥，周边还有洛阳宏进农副产品国际物流中心，区位优势明显。看到仓储行业的市场潜力，刘韶辉打起了仓储物流的主意，积极对接附近的物流中心、快递公司。在他的带动下，营庄社区流转居民土地，利用以往的集体经济收入，建设约5000平方米的仓库，承接瓜果蔬菜储存业务。

经过多年的发展，营庄社区依托仓储、房屋租赁，年集体经济收入已从最初的20万元增长到现在的100多万元。

集体发展，居民受益。通过“三变”改革，闲置土地变成资产，居民摇身一变成了股东，切实享受到发展红利。现在，营庄社区居民每年都能领到股东分红，60岁以上的老人有老年补贴，考上本科院校的学子也能获得现金奖励。

营庄社区并未止步，还有更长远的谋划。“我们将依托社区安置房的配套设施，发展餐饮、民宿等项目，持续壮大集体经济。”提起下一步的打算，刘韶辉满怀信心。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫 文/图）