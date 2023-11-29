以暗访调研保障伊洛河立法精准有效

1日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，到宜阳县、洛宁县、栾川县暗访伊洛河流域生态环境保护情况，并到三门峡市卢氏县、陕西省商洛市洛南县等地考察水源地保护工作。

1日，市人大常委会主任李保国采取“四不两直”方式，到宜阳县、洛宁县、栾川县暗访伊洛河流域生态环境保护情况，并到三门峡市卢氏县、陕西省商洛市洛南县等地考察水源地保护工作。

李保国一行先后深入宜阳县、洛宁县等处实地察看洛河水质和水生态环境保护情况；在三门峡市卢氏县、陕西省商洛市洛南县等地，深入了解洛河上游水质、水量等水生态环境情况，并进行了水质取样；在栾川县，实地察看伊河上游水质情况并取样。李保国一行还在洛南县考察停车管理工作。

李保国指出，伊洛河是洛阳的“母亲河”，对伊洛河进行保护立法是我市对河流立法的首次实践，也是落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略、贯彻实施黄河保护法的重要举措。要始终践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，坚持开门立法，充分听取沿岸群众意见建议，积极回应群众关切，划清保护“边界”，划定保护“红线”，筑牢保护“防线”，让法规更具针对性、实用性和有效性。要坚持问题导向，聚焦水生态保护、水环境改善和水灾害防治等突出问题，立足实际“量体裁衣”，突出地方特色，善于用立法手段推动解决难点堵点问题，以“小切口”立法促发展、保善治。要坚持依法立法与创新立法相统一，着眼规划与建设、防治与保护、监督与管理、法律责任等内容，突出重点，统筹兼顾，从法律层面解决好保护与发展、保护与利用、水资源开发利用与水污染治理、洪涝灾害防治体系和管护责任等方面存在的问题，为打好碧水保卫战提供坚强法治保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)