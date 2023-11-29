洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

优秀青年演员胡玉翘：艰难时刻，晚报为我带来一束光

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 央视新闻客户端 2024.01.03 08:31
胡玉翘军装照（受访者供图）

　　联系上胡玉翘，说难也不难。难的是她之前所在的市艺术学校已不存在；说不难，是因为心怀感恩的她和洛阳的恩师、爱心人士一直保持联系。近日，记者采访到了正在郑州商学院巡演的河南省话剧艺术中心优秀青年演员胡玉翘，她坦言，她对《洛阳晚报》满怀感恩，因为晚报为她带来了一束光，至今仍在照耀着她，给她带来幸运。

　　家庭遇变故 她卖奖品供四姐弟上学

　　胡玉翘的老家，在宜阳县张坞镇田庄村。她有3个姐姐、1个弟弟。受戏迷妈妈影响，1994年出生的胡玉翘从小爱唱戏，还在乡里的戏曲比赛上拿过奖。

　　2000年，胡玉翘的父亲在七里河租了房，将一家人接到了市区。一个偶然的机会，胡玉翘接触到了在市艺术学校教戏曲的马惠娟。马惠娟对胡玉翘青睐有加，经常利用业余时间教她唱戏。

　　“胡玉翘聪明又勤奋，嗓音条件好，对唱腔的领悟力很高，个人品质特别好。”如今，马惠娟谈起爱徒仍然赞不绝口。

　　随着戏曲水平的提高，胡玉翘经常在各项比赛中获奖。第九届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”金奖、《梨园春》春节戏曲晚会总决赛银奖擂主……那几年，她在国家级、省级和市级比赛中30多次获奖，奖杯、奖牌和荣誉证书装满了3个大纸箱，还获得了电动自行车、空调等奖品和奖金。

　　天有不测风云，2005年6月一个深夜，胡玉翘的父亲惨遭车祸去世。胡玉翘的妈妈要照顾85岁的公公和5个孩子，无法外出工作，家里突然没了收入，一家人的生计和5个孩子的学业成了问题。

　　在马惠娟的多方奔走下，市艺术学院破例接收胡玉翘在该校六年制戏曲表演班就读，但胡玉翘为学费犯了愁。

　　见状，胡玉翘的3个姐姐决定辍学打工补贴家里，胡玉翘说啥也不同意。她卖掉了比赛获得的电动自行车、西服等，给姐姐和弟弟交了几千元学费。

　　晚报记者陈占举得知消息赶到胡玉翘家时，她正打算将剩下的奖品——一台空调、一套家庭影院卖掉。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
        近日，一篇题为“高血压与胰岛素抵抗相互作用增加健康患者糖尿病发病风险”的文章火了。
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
  • ·老年人手抖，多半是这些情况
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳58个重点项目集中开工 总投...
  • 洛阳市与全省同步举行第十一期“三个...
  • 扩散！洛阳2024年城乡居民医保缴费时...
  • 新车上牌迎来高峰 洛阳车管所提前谋划...
  • 中国一拖大拖公司：新年开工忙 力争“...
  • 江凌：洛阳愿与更多创业青年双向奔赴...
  • 洛阳交警：禁鸣并非“一刀切” 紧急...
  • 省级文明旅游示范单位名单公示 洛阳两...
  • 洛阳：项目加速跑 全力拼经济
  • 多重环线＋网格状道路 偃师商城交通系...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年逛古城

    新年快乐第一贴

    年年有鱼

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605