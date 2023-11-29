优秀青年演员胡玉翘：艰难时刻，晚报为我带来一束光

联系上胡玉翘，说难也不难。难的是她之前所在的市艺术学校已不存在；说不难，是因为心怀感恩的她和洛阳的恩师、爱心人士一直保持联系。

胡玉翘军装照（受访者供图）

联系上胡玉翘，说难也不难。难的是她之前所在的市艺术学校已不存在；说不难，是因为心怀感恩的她和洛阳的恩师、爱心人士一直保持联系。近日，记者采访到了正在郑州商学院巡演的河南省话剧艺术中心优秀青年演员胡玉翘，她坦言，她对《洛阳晚报》满怀感恩，因为晚报为她带来了一束光，至今仍在照耀着她，给她带来幸运。

家庭遇变故 她卖奖品供四姐弟上学

胡玉翘的老家，在宜阳县张坞镇田庄村。她有3个姐姐、1个弟弟。受戏迷妈妈影响，1994年出生的胡玉翘从小爱唱戏，还在乡里的戏曲比赛上拿过奖。

2000年，胡玉翘的父亲在七里河租了房，将一家人接到了市区。一个偶然的机会，胡玉翘接触到了在市艺术学校教戏曲的马惠娟。马惠娟对胡玉翘青睐有加，经常利用业余时间教她唱戏。

“胡玉翘聪明又勤奋，嗓音条件好，对唱腔的领悟力很高，个人品质特别好。”如今，马惠娟谈起爱徒仍然赞不绝口。

随着戏曲水平的提高，胡玉翘经常在各项比赛中获奖。第九届“中国少儿戏曲小梅花荟萃”金奖、《梨园春》春节戏曲晚会总决赛银奖擂主……那几年，她在国家级、省级和市级比赛中30多次获奖，奖杯、奖牌和荣誉证书装满了3个大纸箱，还获得了电动自行车、空调等奖品和奖金。

天有不测风云，2005年6月一个深夜，胡玉翘的父亲惨遭车祸去世。胡玉翘的妈妈要照顾85岁的公公和5个孩子，无法外出工作，家里突然没了收入，一家人的生计和5个孩子的学业成了问题。

在马惠娟的多方奔走下，市艺术学院破例接收胡玉翘在该校六年制戏曲表演班就读，但胡玉翘为学费犯了愁。

见状，胡玉翘的3个姐姐决定辍学打工补贴家里，胡玉翘说啥也不同意。她卖掉了比赛获得的电动自行车、西服等，给姐姐和弟弟交了几千元学费。

晚报记者陈占举得知消息赶到胡玉翘家时，她正打算将剩下的奖品——一台空调、一套家庭影院卖掉。