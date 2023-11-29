洛阳：项目加速跑 全力拼经济

昨日是2024年首个工作日，我市与全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动，以大抓项目吹响新年拼经济的第一声号角。

洛阳新能源产业园开工建设

开局关系全局，起步决定后势。

昨日是2024年首个工作日，我市与全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动，以大抓项目吹响新年拼经济的第一声号角。

集中签约重大项目34个，总投资216.2亿元；集中开工重大项目58个，总投资567亿元；佛光发电特种电能源和高端装备制造基地等项目投产……在此次“三个一批”项目建设活动中，一批大项目、好项目集中签约、开工、投产，在河洛大地掀起新一轮抢机遇、抓项目、扩投资、增动能的发展热潮。

“项目为王”稳经济

重大项目是经济发展的“生命线”。一个重大项目，往往意味着新的经济增长点；一批重大项目，往往意味着产业布局及发展方向。

从中州时代核心厂房实现封顶到百万吨乙烯项目进入地基强夯阶段，从中航光电强势增资扩产到中硅高科、黎明化工研究院新材料项目退城入园……当下，一批大项目、好项目在河洛大地落地建设、拔节生长。目前，全市滚动实施的重大项目351个，总投资3853亿元，项目个数和投资总额均位居全省前列。

新年伊始，第十一期“三个一批”项目建设活动举行，以抓项目开启新一年的经济工作，充分释放了坚持“项目为王”、保持竞进姿态，奋力实现经济开门红的强烈信号。

栾川新能源独立储能建设项目、孟津乙烯裂解碳五综合利用项目、新安智能装备制造生产项目……审视此次签约的重大项目，以新能源、新材料、新IT、新文旅、智能装备为代表的“四新一装备”风口产业，是项目建设最鲜明的特征，而且项目的“含金量”“含新量”“含绿量”不断提高，将助推洛阳新质生产力加速形成。

抓项目、促投资、增动能。下一步，我市将牵住项目建设的“牛鼻子”，健全项目全生命周期管理服务机制，精准高效配置资源要素，推动签约项目尽早开工、开工项目尽早投产、投产项目尽早达效，形成更多实际投资量和实物工作量，为经济实现稳中向好、稳中提质、稳中蓄势提供坚强保障。