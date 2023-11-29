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晚报是滋养我家三代人的“百科全书”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.03 08:17
李陕霞（右）和老伴儿刘进保

　　读者小档案

　　●姓名：李陕霞

　　●年龄：72岁

　　●订报时间：30年

　　●读报感悟：《洛阳晚报》是滋养我们家三代人的“百科全书”，这本“书”里有健康科普、有权威政策解读，也有丰富贴心的资讯，更有说不完的洛阳故事。

　　近日，记者来到李陕霞家，看到偌大的客厅有两处显眼摆设，一处是餐桌上的“洛阳晚报忠实读者”荣誉牌，另一处是寻常家庭客厅里不多见的书桌，桌上只有台灯和一摞《洛阳晚报》。

　　“晚报给的荣誉，要摆在显眼位置。至于书桌，是女儿专门给我们买来看晚报的。”李陕霞打开话匣子，聊起了与晚报的30年情缘。

　　全家都是晚报“铁杆儿粉丝”

　　“生姜花椒水泡脚，能不能治老寒腿？来看晚报，专家的解释特别清楚。我刚读给老伴听，改天我们也试试。”李陕霞翻出一张晚报，对当天的新闻如数家珍，“如今，我和老伴儿越来越离不开晚报了。”

　　1994年，送报员将一份《洛阳晚报》试刊送至李陕霞家中，两口子一起翻阅，一致认为“办得不错”，当即订阅了《洛阳晚报》，一订就是30年。

　　“晚报内容丰富，让人一看就停不下来，这些年，我们一家三代人都是晚报的‘铁杆儿粉丝’。”李陕霞说，她喜欢养生、旅游和百姓写手板块，老伴儿关注最多的是国际时事，女儿喜欢看政策新闻，外孙是放学回家抢报纸看，要从头到尾看一遍。

　　提到家人看报，李陕霞和老伴儿一脸骄傲地介绍，小外孙常看晚报，还曾加入晚报小记者俱乐部，跟着晚报学采访、学写作。他的文科成绩一直很好，今年顺利考入上海的一所大学。

　　这些年，李陕霞和老伴儿除了阅读报纸，最大的爱好就是外出游玩。老伴儿刘进保说，晚报在这方面又帮了他们的忙。他们平时会密切关注晚报组织的活动，看到合适的就第一时间打电话报名。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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