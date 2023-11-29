洛阳白衣天使为江苏小伙捐献造血干细胞

2023年12月29日，在市中心医院血液科病房，偃师区50岁的外科医生常国强捐献256毫升造血干细胞混悬液，挽救江苏省一名血液病患者，成为我省第1332例、我市第52例造血干细胞捐献者。

常国强(右二)和家人合影

2023年12月29日，在市中心医院血液科病房，偃师区50岁的外科医生常国强捐献256毫升造血干细胞混悬液，挽救江苏省一名血液病患者，成为我省第1332例、我市第52例造血干细胞捐献者。

无偿献血20多年，今又捐献造血干细胞

50岁的常国强是偃师区顾县镇卫生院一名外科医生。早在20多年前，他就开始参加无偿献血活动，曾荣获全国无偿献血奉献奖金奖。

2016年，常国强在参加一次无偿献血时，看到关于造血干细胞捐献的宣传，报名成为造血干细胞志愿捐献者。

2023年9月，常国强接到市红十字会工作人员的电话，得知有一名血液病患者与他配型相合。“工作人员问我是否愿意捐献造血干细胞，我当即就同意了。”他说，作为医生，他深知造血干细胞配型成功率极低，只有十几万分之一，“救人是医生的天职，能够配型成功并挽救一个生命，这是我的荣幸”。

常国强一直没和家中老人及其他亲人说过捐献造血干细胞的事儿。前段时间，他在做捐献体检时，向卫生院领导请假，才被偃师区卫健系统和当地媒体关注。

“我是从媒体上看到我哥要捐献造血干细胞的。”2023年12月29日，常国强的弟弟带着其他家人赶到医院，对记者说。

为救人夜不能寐，激动得血压升高了

虽然口口声声让家人放心，但常国强自己的心一直悬着。

“前几天，我才知道要救治的血液病患者是一名20多岁的年轻小伙，正值大好青春年华。我能与这名小伙配型成功，说明有缘分。”常国强说，前段时间，他一直在调整作息和饮食，以便维持最好的状态捐献造血干细胞。

因为一心想着救人，常国强的睡眠质量不是很好，有时候甚至夜不能寐，这也导致他的血压有所升高。

血压升高还能捐献吗？服用降压药会不会影响捐献？于是，他联系市中心医院血液科医生，告知身体的异常情况。

医生对常国强的身体情况做了评估，安慰他放平心态，并告知正确服用降压药不会影响捐献。这时候，常国强才按照医生指导服了降压药，血压数值也逐渐回到正常水平，他得以及时捐献。