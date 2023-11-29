洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳白衣天使为江苏小伙捐献造血干细胞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.03 08:15
常国强(右二)和家人合影

　　2023年12月29日，在市中心医院血液科病房，偃师区50岁的外科医生常国强捐献256毫升造血干细胞混悬液，挽救江苏省一名血液病患者，成为我省第1332例、我市第52例造血干细胞捐献者。

　　无偿献血20多年，今又捐献造血干细胞

　　50岁的常国强是偃师区顾县镇卫生院一名外科医生。早在20多年前，他就开始参加无偿献血活动，曾荣获全国无偿献血奉献奖金奖。

　　2016年，常国强在参加一次无偿献血时，看到关于造血干细胞捐献的宣传，报名成为造血干细胞志愿捐献者。

　　2023年9月，常国强接到市红十字会工作人员的电话，得知有一名血液病患者与他配型相合。“工作人员问我是否愿意捐献造血干细胞，我当即就同意了。”他说，作为医生，他深知造血干细胞配型成功率极低，只有十几万分之一，“救人是医生的天职，能够配型成功并挽救一个生命，这是我的荣幸”。

　　常国强一直没和家中老人及其他亲人说过捐献造血干细胞的事儿。前段时间，他在做捐献体检时，向卫生院领导请假，才被偃师区卫健系统和当地媒体关注。

　　“我是从媒体上看到我哥要捐献造血干细胞的。”2023年12月29日，常国强的弟弟带着其他家人赶到医院，对记者说。

　　为救人夜不能寐，激动得血压升高了

　　虽然口口声声让家人放心，但常国强自己的心一直悬着。

　　“前几天，我才知道要救治的血液病患者是一名20多岁的年轻小伙，正值大好青春年华。我能与这名小伙配型成功，说明有缘分。”常国强说，前段时间，他一直在调整作息和饮食，以便维持最好的状态捐献造血干细胞。

　　因为一心想着救人，常国强的睡眠质量不是很好，有时候甚至夜不能寐，这也导致他的血压有所升高。

　　血压升高还能捐献吗？服用降压药会不会影响捐献？于是，他联系市中心医院血液科医生，告知身体的异常情况。

　　医生对常国强的身体情况做了评估，安慰他放平心态，并告知正确服用降压药不会影响捐献。这时候，常国强才按照医生指导服了降压药，血压数值也逐渐回到正常水平，他得以及时捐献。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
        近日，一篇题为“高血压与胰岛素抵抗相互作用增加健康患者糖尿病发病风险”的文章火了。
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
  • ·老年人手抖，多半是这些情况
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳58个重点项目集中开工 总投...
  • 洛阳市与全省同步举行第十一期“三个...
  • 扩散！洛阳2024年城乡居民医保缴费时...
  • 新车上牌迎来高峰 洛阳车管所提前谋划...
  • 中国一拖大拖公司：新年开工忙 力争“...
  • 江凌：洛阳愿与更多创业青年双向奔赴...
  • 洛阳交警：禁鸣并非“一刀切” 紧急...
  • 省级文明旅游示范单位名单公示 洛阳两...
  • 洛阳：项目加速跑 全力拼经济
  • 多重环线＋网格状道路 偃师商城交通系...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年逛古城

    新年快乐第一贴

    年年有鱼

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605