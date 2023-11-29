89岁老人贾遂安：70年前在农村当扫盲教师

近日，央视四套中文国际频道《国家记忆》栏目介绍了中华人民共和国成立初期我国扫盲的情况。

闲暇时，贾遂安喜欢看报

近日，央视四套中文国际频道《国家记忆》栏目介绍了中华人民共和国成立初期我国扫盲的情况。年近九旬的市民贾遂安，是这段历史的见证者和亲历者。20世纪50年代初，仅有小学文化水平的他担任扫盲教师，在村里开展扫盲工作。近日，记者到老人家里串门。

全国开展扫盲教育，他被选为扫盲教师

贾遂安今年89岁，家住老城区九都东路风动德馨苑小区。记者来到老人家里时，老人正和老伴儿回忆当年扫盲的事情。

贾遂安老家在洛龙区龙门街道裴村社区。老人说，他生活的那个年代，经历了抗日战争、解放战争，大多数人没上过学。中华人民共和国成立前，他只上了一年学，中华人民共和国成立后，他再次走进校园，在村小学上学。

1952年，贾遂安上小学四年级。那年秋收后，他家发生了一场火灾，粮食、棉衣和棉被等几乎全被烧光了，原本贫困的家庭雪上加霜。“我在学校成绩和表现不错，学校领导也同情我，于1953年上半年推荐我去当扫盲教师。”贾遂安说。

原来，在旧社会，广大工人和农民被剥夺了受教育的权利。中华人民共和国成立初期，全国5亿多人口，其中80%多是文盲，国家将扫盲与发展经济作为同等重要的事情来抓，一场全国性的扫盲教育开始。这需要召集一大批有一定文化知识的人作为扫盲教师，贾遂安接受“使命的召唤”，成为这段历史的亲历者。

给四五十个学员上课，从教拼音字母开始

要提高工农大众的文化水平，首要任务是识字。因此，扫盲教育是一场靠政府领导、群众参与的识字运动。贾遂安虽然仅有小学文化水平，但在当时算得上“高学历”。村里有两个扫盲教师名额，除了他，另一个是比他年长约10岁的贾书堂。

贾遂安记得，在正式开展扫盲工作前，他接受了为期半个月的培训。培训结束，他回到村里。村里腾出一大间屋子当教室，课桌与凳子全是土坯砌的，条件相当艰苦。村里还来了一支驻村工作队，负责人叫马怀钦。马怀钦成立了男、女两个扫盲班，安排贾遂安带女学员，下午上课，贾书堂带男学员，夜里上课。

“我的班有四五十个学员。”贾遂安回忆，上课没有具体时间，大家吃过午饭过来，人到齐了就上课，一上两个多小时。他与学员们年龄相仿，都是一二十岁的年纪，而且发的有教材，他给大家上课并不感到紧张。

贾遂安教大家识字，首先让学员识拼音字母，从“a、o、e”教起，直到大家背得滚瓜烂熟了才可以；然后是读拼音，两拼的要领是“前音轻短后音重，两音相合猛一碰”，比如“八”(ba)字，“b”音要读得轻和短一些，“a”音读得重一些，三拼的要领为“先拼一二音，再拼第三音”，比如“贾”(jia)字，先读“ji”，再读“a”；最后教大家拼写和识字。

各种学习小组涌现，反映出群众对知识的渴求

从1953年开始，贾遂安当了一年多的扫盲教师，带了一届学员。当学员们能轻松地读出教材上的字了，说明出师了，文盲的帽子可以摘下来了，他的使命也就完成了。

“教大家识字看起来容易，其实很难。”贾遂安说，学员们的接受程度不同，有人学得快，有人学得慢，好在大家学习热情都很高。到了晚上，学员们分成七八个学习小组，在家里继续学习，他每个点都要转到，为大家辅导。

当时，田间地头、车间学校都成了学习的场所。“地头学习小组”“炕头学习小组”等各种学习小组如雨后春笋般在全国各地涌现，反映出广大群众对知识的渴求。

贾遂安回忆，扫盲期间没有周末，只要没有农活就上课。到了农忙时节课会暂停，大家各自回家忙夏收、秋收。冬天农活少，是一年之中村民最清闲的时候，“冬学”比较流行。

为了提高教学水平，不同村的扫盲教师经常交流学习，今天你到我们村听课，明天我到你们村听课。“大家事先不打招呼，站在教室外面听。”贾遂安说。