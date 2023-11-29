洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

未来几天洛阳以晴好天气为主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.03 08:11

　　中国天气网显示，近期我国华北、黄淮、江淮等地遭遇今冬以来最强雾和霾天气。预计1月6日前，冷空气势力较弱，雾和霾仍会频繁影响上述地区。

　　为何近期雾和霾如此“顽固”？中国天气网气象分析师王伟跃分析，近期华北、黄淮到江汉、江淮等地受均压场控制，大气比较静稳，空气污染物扩散条件较差。

　　省气象服务中心发布的2024年1月气候预测公报显示，在降水量方面，信阳偏多零至两成，其他大部分地区偏少零至两成；在平均气温方面，安阳、濮阳和鹤壁偏低0℃至1℃,其他大部分地区偏高0℃至1℃。本月需要关注的天气影响有阶段性雨雪天气过程对交通运输的不利影响，以及冷空气过程对城市供暖和人体健康等的影响。预计1月冷空气活动整体偏弱，需关注雾和霾天气对环境、交通、群众生活等的不利影响。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，受冷空气扩散影响，6日风力较大。

　　未来几天天气预报

　　明日：晴天到多云，气温-1℃～15℃。

　　1月5日(周五)：多云间晴天，气温-1℃～11℃。

　　1月6日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右转东北风3级左右，气温-1℃～10℃。

　　1月7日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～5℃。

　　1月8日(周一)：多云到晴天，气温-3℃～12℃。

　　1月9日(周二)：晴天间多云，气温0℃～14℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
    高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
        近日，一篇题为“高血压与胰岛素抵抗相互作用增加健康患者糖尿病发病风险”的文章火了。
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
  • ·老年人手抖，多半是这些情况
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 快讯！洛阳58个重点项目集中开工 总投...
  • 洛阳市与全省同步举行第十一期“三个...
  • 扩散！洛阳2024年城乡居民医保缴费时...
  • 新车上牌迎来高峰 洛阳车管所提前谋划...
  • 中国一拖大拖公司：新年开工忙 力争“...
  • 江凌：洛阳愿与更多创业青年双向奔赴...
  • 洛阳交警：禁鸣并非“一刀切” 紧急...
  • 省级文明旅游示范单位名单公示 洛阳两...
  • 洛阳：项目加速跑 全力拼经济
  • 多重环线＋网格状道路 偃师商城交通系...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年逛古城

    新年快乐第一贴

    年年有鱼

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605