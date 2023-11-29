未来几天洛阳以晴好天气为主

今日洛阳晴天间多云，气温-1℃～11℃。 中国天气网显示，近期我国华北、黄淮、江淮等地遭遇今冬以来最强雾和霾天气。预计1月6日前，冷空气势力较弱，雾和霾仍会频繁影响上述地区。 为何近期雾和霾如此“顽固”？中国天气网气象分析师王伟跃分析，近期华北、黄淮到江汉、江淮等地受均压场控制，大气比较静稳，空气污染物扩散条件较差。 省气象服务中心发布的2024年1月气候预测公报显示，在降水量方面，信阳偏多零至两成，其他大部分地区偏少零至两成；在平均气温方面，安阳、濮阳和鹤壁偏低0℃至1℃,其他大部分地区偏高0℃至1℃。本月需要关注的天气影响有阶段性雨雪天气过程对交通运输的不利影响，以及冷空气过程对城市供暖和人体健康等的影响。预计1月冷空气活动整体偏弱，需关注雾和霾天气对环境、交通、群众生活等的不利影响。 市气象台根据最新的气象资料分析，未来几天我市以晴好天气为主，受冷空气扩散影响，6日风力较大。 未来几天天气预报 明日：晴天到多云，气温-1℃～15℃。 1月5日(周五)：多云间晴天，气温-1℃～11℃。 1月6日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右转东北风3级左右，气温-1℃～10℃。 1月7日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～5℃。 1月8日(周一)：多云到晴天，气温-3℃～12℃。 1月9日(周二)：晴天间多云，气温0℃～14℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）