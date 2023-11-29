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省级文明旅游示范单位名单公示 洛阳两家单位入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 20:06

　　日前，河南省文化和旅游厅公示了2023年度省级文明旅游示范单位名单，全省共有18家单位入选，洛阳龙门石窟和鸡冠洞景区名列其中。

　　据悉，河南省文明旅游示范单位评选旨在发挥文明旅游示范单位的示范带动作用，促进旅游服务单位按照文明旅游示范单位创建标准，不断提升旅游服务质量。近年来，洛阳通过开展主题宣传、专项引导、志愿服务等方式，多措并举推动文明旅游理念深入人心，为游客提供安全、文明、便利的旅游环境。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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