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扩散！洛阳2024年城乡居民医保缴费时间延长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保 2024.01.02 20:06

　　今日，洛阳市医保局微信公众号发布消息：截至目前，因外出务工等原因，洛阳市仍有部分城乡居民未能及时参保缴费。经研究决定，将洛阳市2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费期延长至2024年3月15日。具体内容如下：

关于延长洛阳市城乡居民基本医疗保险参保缴费时间的通知

　　各县(区)医保局、税务局，市医保中心：

　　2024年城乡居民基本医疗保险参保工作是市政府明确的重点工作之一。截至目前，集中缴费工作已基本完成，但因外出务工等原因，我市仍有部分城乡居民未能及时参保缴费。为进一步扩大城乡居民基本医疗保险覆盖范围，保障我市城乡居民基本医疗保险缴费人权益，经研究决定，将我市2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费期延长至2024年3月15日。在延长期内缴费的城乡居民，缴费满30天后开始享受医保待遇，医保基金不追溯支付待遇等待期期间及之前发生的医疗费用。

　　各单位要借助城乡居民春节返乡时机，加强政策宣传，积极引导，让城乡居民更多的了解政策，主动参保缴费。延长缴费期间，鼓励缴费人通过“河南税务”APP、微信“河南税务”公众号或小程序、支付宝“河南税务”小程序等线上渠道缴费，简化参保缴费流程，确保实现医有所保。

洛阳市医疗保障局 国家税务总局洛阳市税务局

2023年12月30日

　　温馨提醒

　　在延长缴费期间缴纳当年居民医保费的城乡居民，待遇等待期为30天。

　　缴费满30天后享受居民医保待遇，医保基金不追溯支付待遇等待期及之前发生的医疗费用。

　　居民基本医保集中缴费期结束后被认定为困难群众的，当年不享受资助参保待遇。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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