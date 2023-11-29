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洛阳出台民营企业家素质能力提升行动计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 19:06

　　近日，洛阳出台民营企业家素质能力提升行动计划。

　　根据该计划，洛阳将在2024年至2026年间，通过构建常态化培训体系、建立多方位参访交流机制等方式，全面提升民营企业家思想政治素质、战略思维能力、创新发展能力、现代企业管理能力、化解风险危机能力。

　　洛阳将坚持走出去和请进来相结合，定期组织民营企业家到红色教育基地开展理想信念教育，到经济发达地区交流学习提升创新发展、资本运作、市场开拓等能力，邀请国内成功企业家和知名专家学者来洛为民营企业家授课。

　　开放的力度有多大，发展的空间就有多大。在建立多方位参访交流机制方面，洛阳将聚焦制约现阶段发展的重点领域，积极组织民营企业家到京津冀、长三角、珠三角、成渝等经济发达地区参访交流，与优秀企业家座谈沟通，学习企业发展和商(协)会建设。鼓励引导商(协)会带领企业家走出国门开展经贸交流，开阔视野、转变观念。同时，组织民营企业家积极参加中国进出口商品交易会等国内外重要展会。聚焦洛阳“四新一装备”风口产业、17条优势产业链，主动邀请产业龙头企业和产业商(协)会来洛举办峰会、年会、高峰论坛等活动。

　　企业家的活跃度决定着经济发展的活跃度。洛阳还将持续选树优秀企业家典型，设立“洛阳企业家日”，组织开展洛商大会、企业家沙龙、现代化洛阳观摩等系列活动，在全社会营造尊商重商亲商的浓厚氛围，让企业家安心搞经营、放心办企业。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 李银河 贾萌 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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