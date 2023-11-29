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洛阳入选全国首批减污降碳协同创新试点城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 16:57
资料图

　　近日，生态环境部公布第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，洛阳市入选试点城市。

　　洛阳市生态环境局有关负责人介绍，国家减污降碳协同创新试点是由生态环境部发起并组织评选的新型区域发展模式，试点创建涵盖能力基础、协同创新潜力、典型性等诸多因素。本次试点以3年为一个周期，洛阳市将以工业领域低碳转型、生态领域固碳增汇、旅游景区碳普惠建设为重点方向，以氢能利用、工业企业“双近零”排放(污染物“近零”排放、二氧化碳“近零”排放)、碳汇项目开发等关键技术为突破口，打造可复制、可推广的工业型历史文化名城减污降碳协同增效“洛阳样板”。预计到2026年9月，洛阳市减污降碳协同创新管理机制将初步建立、工作格局基本形成，减污降碳协同度有效提升。

　　2023年以来，洛阳市加大绿色低碳企业引育，加快建设中州时代新能源生产基地项目、中国石化洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地，推广先进节能技术和设备，加大散煤治理力度，推动光伏、风电等新能源发展，促进了经济社会全面绿色转型。同时，洛阳市深入打好污染防治攻坚战，生态环境质量全面改善，全市PM10、PM2.5浓度和优良天数同比实现“两降一升”，优良水体比例达92.3%，伊洛河(洛阳段)入选全国第二批美丽河湖优秀案例，土壤环境质量保持稳定。

　　该负责人表示，洛阳市将以减污降碳协同创新试点城市建设为抓手，进一步优化完善试点方案，积极探索生态优先、节约集约、绿色低碳的高质量发展新路径，提升减污降碳协同治理水平，推动产业转型升级和生态文明建设融合发展。

　　首批减污降碳协同创新试点共21个城市、43个产业园区。河南省同时入选试点城市的还有南阳市，滑县能源新材料循环再生工业园入选试点产业园区。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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