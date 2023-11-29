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栾川县第三期民宿“金管家”外出游学活动圆满结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2024.01.02 14:57
 

　　12月30日，由中国国家铁路集团有限公司提供支持、栾川县主办的第三期民宿“金管家”外出游学活动圆满结束。此次外出游学活动，旨在全面提升栾川县民宿金管家综合素养，夯实民宿金管家的服务、运营、管理和推广能力，强化“百村千宿”行动计划人才保障。全县有关乡镇副职和民宿主共35人参与培训。

　　本次培训把找差距、重交流、促提升贯穿游学始终，以室内授课、实地考察、现场答疑和小组探讨等形式，围绕民宿服务、主题特色、活动策划、运营推广等核心内容开展。通过对标莫干山地区的民宿产业发展和与专家及当地民宿主的交流，不仅让广大学员开拓眼界，更为理清栾川民宿未来发展指明方向：

　　一是服务规范化打造民宿标准式服务。民宿的核心是服务，服务的核心是细节，通过设立接车服务、提供游玩攻略、增加陪同服务、填写温馨卡片、赠送伴手礼等方式，在非标准服务中植入详细的高标准服务流程，塑造“金管家”人设，为游客提供暖心式服务，打造良好的民宿品牌。

　　二是项目特色化营造民宿沉浸式体验。民宿卖的不是床板而是体验，突出民宿主题，根据受众群体，结合民宿特有的资源，营造如健康养生、户外运动、亲近自然、亲子娱乐等沉浸式体验项目，将特色民宿转变为旅游目的地产品，增强游客体验感，提升游客吸引力。

　　三是资源统筹化推动民宿联合式破局。整合县内优质民宿资源，推进信息共享、客群互动、品牌共建、产品共推、联合发展模式，根据民宿特有主题，讲好民宿故事，促进优质民宿联动，形成合力，为游客打造个性化游玩路线，破解民宿行业同质化、恶性竞争等“内耗”难题。

　　四是传播移动化实现民宿循环式发展。利用小红书、抖音、B站等新媒体平台，发布民宿相关内容，并积极回应，同游客保持良好互动，与潜在客户建立情感连接，通过新媒体将潜在客户和忠实客户聚集在一起，形成客户社群，鼓励客户分享自己的入住体验和旅行故事，提高用户参与度和粘性。

　　据悉，栾川县加强民宿人才培养力度，截至目前，已组织开展3期民宿金管家外出游学培训活动、创新开展4期民宿金管家实地培训，共培训民宿从业人员300余人。下一步，栾川县将继续创新开展“民宿金管家”外出游学活动，通过开拓民宿视野，塑造民宿个性，讲好民宿故事，提升民宿服务，强化民宿运营，不断满足游客多样化需求，并以民宿金管家培训为契机，深度整合民宿资源，组建民宿联盟，不断壮大民宿产业，叫响“伏牛山居”民宿品牌，将栾川打造成为“东有德清莫干山，西有栾川伏牛山”的中原民宿高地，助力乡村振兴。⑧
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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