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快讯！洛阳34个项目集中签约 总投资216.2亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 10:40

　　新年伊始，项目建设的热潮在河洛大地涌动。

　　1月2日，元旦假期后的首个工作日，洛阳市与全省同步举行第十一期“三个一批”项目建设活动，以大抓项目吹响新年拼经济的第一声号角。

　　在“签约一批”活动中，洛阳市共集中签约项目34个、总投资216.2亿元，主要涉及“四新一装备”风口产业领域。

　　其中，栾川县新能源独立储能建设项目可有效提升现有电力系统调峰能力；伊滨区钠离子电池研发生产项目将进一步完善洛阳市新能源电池产业布局；孟津区围绕化工新材料领域，碳四、碳五综合利用项目和特种碳材料项目将进一步推动乙烯产业链向下游延伸；涧西区围绕光电元器件产业链引进硅外延片建设项目和光电元器件生产项目；栾川县、老城区等发挥自身文旅资源优势，在业态提档升级和数字化赋能上，推动文旅产业深度融合。另外，嵩县发挥自身产业优势，引进中草药植物干细胞化产业化生产项目，进一步提升生物医药产业发展体系。

　　起步即冲刺，开局即决战。下一步，洛阳将牢固树立“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”活动，全力以赴抓项目、扩投资、拼经济，迅速掀起新一轮重大项目建设热潮，为经济高质量发展夯实产业基础。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 白云飞 梅占国 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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