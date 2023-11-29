市纪委监委召开理论学习中心组集体学习研讨会

日前，市纪委监委召开理论学习中心组集体学习研讨暨主题教育调研成果交流会。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

日前，市纪委监委召开理论学习中心组集体学习研讨暨主题教育调研成果交流会。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，检验我们一切工作的成效，最终都要看人民群众是否真正得到实惠。全市纪检监察机关要深刻把握“四下基层”的重大意义、丰富内涵、时代价值和实践要求，始终围绕服务保障中心大局，自觉站稳人民立场，坚持执纪执法为民、纠风治乱为民。要始终把人民至上理念贯穿纪检监察工作全过程，坚定不移惩治群众身边的腐败，有效化解群众的操心事、烦心事、揪心事，真正把纪检监察工作做到人民群众的心坎上。要聚焦人民关切，扎实开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，聚焦社保基金、城乡医保等民生保障重点，以高质量监督推动中央和省委、市委惠民政策落实落地，以实实在在的工作成效持续增强群众获得感幸福感。

会议强调，调查研究是我们党的优良传统，是做好各项工作的基本功。要深化思想认识，以深化调查研究推动解决发展难题。要树牢问题导向，深度研究思路对策，使纪检监察各项工作更加符合人民意愿。要抓好成果转化，谋划建立健全一批简洁、务实、管用的“微制度”，切实把调研成果转化为推动纪检监察工作高质量发展的生动实践。

会上，市纪委监委理论学习中心组成员和部分室(部)主任进行了交流发言。会议还审议了《洛阳市纪委监委关于进一步加强和改进调查研究工作的六项措施》。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)