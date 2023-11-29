洛阳市启动“全民反恐 豫筑平安”宣传教育活动

安全源于你我，反恐人人有责。近日，我市启动为期两个月的“全民反恐 豫筑平安”《中华人民共和国反恐怖主义法》暨《河南省实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》宣传教育活动。

安全源于你我，反恐人人有责。近日，我市启动为期两个月的“全民反恐 豫筑平安”《中华人民共和国反恐怖主义法》暨《河南省实施〈中华人民共和国反恐怖主义法〉办法》宣传教育活动。

在日常生活中，作为普通市民，该如何参与构筑反恐安全防线？市公安局有关负责人说，进入火车站、地铁站、影剧院等场所时的安全检查，上网、租房、寄快递等场景的实名登记，支持配合这些工作的举手之劳，就是助力反恐。

积极来安检，不要嫌麻烦

该负责人说，保障每个人的人身、财产安全，是安全检查工作的主要目的。通过安检，能及时发现人身、车辆、物品等是否携带或夹带枪支、弹药、管制刀具、易燃易爆等危险物品，有效防止损害发生。

需要进行安全检查的场所通常有哪些？交通枢纽、人员密集场所、大型活动举办场所和其他需要进行安检的场所。

“我们在日常生活中，可以及时了解禁止携带的违禁品和管制物品种类，进入这些场所，充分预留安检时间。在接受安检时，积极配合，提高安检速度。”该负责人说，目前常见的安检形式包括徒手检查和仪器检查。需要说明的是，仪器检查对人体、电子设备、食品等均无损害。

依法实名制，保护你我他

在日常生活中，在一些特定场合，通常需要出示有效身份证件。实名制有利于加强社会管理、规范个体行为、打击违法犯罪，并在及时发现可疑、消除涉恐隐患方面发挥着十分重要的作用。

什么时候需要进行实名登记？例如，入住宾馆、酒店等，邮寄物品，购票乘坐长途汽车、飞机、高铁等公共交通工具，使用互联网、金融、电信等服务，购买特定商品。

需要注意的是，实名登记需要如实登记自己的实名身份信息，在日常生活中要妥善保管身份证件，不转借他人使用。

平日多练习，有效避危险

“对于普通市民，一旦意识到身边可能发生暴恐事件，要确保自身安全，及时报警。”上述负责人说，遇到这种情况，要立即离开事发区域，不要围观、停留，不要贪恋财物，如无法逃避时，应利用地形、遮蔽物遮掩、躲藏。同时，要保持镇静，不要惊恐喊叫，避免增加周围人的恐惧，引起更大的混乱和伤亡，在确保个人安全的情况下，及时报警、呼救和救助他人。

在逃离现场时应避免拥挤，以免因拥挤、踩踏受伤。如遇不明气体或液体，应迅速躲避，且用毛巾、衣物等捂住口鼻，做好防护措施。

需要提醒的是，大家日常要积极参加反恐应急演练，掌握必备的应急知识和技能，加快反应速度，有效躲避危险。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 赵丹慧 孙萌）