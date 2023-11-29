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洛阳市过期药品回收实现常态化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 08:14

　　我市过期药品回收实现常态化——日前，市市场监管局为10家“洛阳市过期药品安全回收示范药店”授牌。今后，这10家药店将长期负责接收市民送来的过期药品并逐一进行登记，不得自行处理，定期上交市市场监管局，采取安全环保的方式组织集中销毁。

　　2023年7月，市市场监管局联合洛报融媒正式启动“过期药品有回收，安全用药共守护”活动，依托连锁药店，在全市15个县区设置了86个过期药品回收点。12月下旬，在综合比较各个连锁药店的参与度和积极性等方面的因素后，活动评选出10家示范药店。市民如果家里有过期药品，可以就近选择药店送去。过期药品不限种类、名称、厂家，不管是否拆封，都在回收范围。为了方便市民辨认，回收点仍然使用统一箱体。

胡昱 绘制

　　市市场监管局相关负责人介绍，过期药品属于有毒有害垃圾，如果随意丢弃，会对人体健康和环境造成很大的危害。组织连锁药店开展过期药品回收活动，是该局关注民生、服务群众的一项实际举措，引导市民养成及时清理家庭用药的习惯，增强安全用药意识，营造药品安全人人参与、社会共治新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙瑾靖）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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