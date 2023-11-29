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中国援外医疗队派遣60周年纪念暨表彰大会在京举行 洛阳医生闫宏宪获表彰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.02 08:17
闫宏宪(受访者供图)

　　2023年12月29日，中国援外医疗队派遣60周年纪念暨表彰大会在京举行。记者昨日获悉，洛阳市中心医院副主任医师、院长闫宏宪在大会上获表彰。

　　闫宏宪是我市肝胆胰腺外科专家。由闫宏宪担任队长的中国援赞比亚第23批医疗队由洛阳市卫健委牵头组建，由来自全省13家单位的28名队员组成，其中洛阳队员24名，是洛阳市首支成建制派出的医疗队。

　　2022年3月13日，闫宏宪带领中国援赞比亚第23批医疗队抵赞开展援外工作，2023年4月29日顺利完成任务回国，在外执行任务412天。援外期间，医疗队创新开展医疗工作，接诊患者26842人次，紧急救治220余人次，服务同胞3750余人次。

　　在医疗队出发时，全球疫情形势正处流行态势，队员们克服职业暴露风险，在受援国医疗援助和抗疫战场上奋发有为，传递着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，充分展现了中国医务工作者的责任和担当。

　　2022年6月，在接到中国驻赞比亚大使馆求助后，闫宏宪带领医疗队成员紧急驱车百里，救治重伤的华人同胞，受到大使馆高度认可。在赞期间，该医疗队两次受到赞比亚总统接见，并获得赞比亚“五一劳动奖章”和赞比亚卫生部卓越成就奖。与此同时，医疗队被国家卫健委评为2022年度国家卫生援外工作突出集体，闫宏宪被省卫健委评为援外医疗队优秀队长。2023年12月，国家卫健委发布《关于表彰全国援外医疗工作先进集体和先进个人的决定》，闫宏宪荣膺“全国援外医疗工作先进个人”称号。

　　2023年是我国派遣援外医疗队60周年，也是河南省承派援外医疗队50周年、援赞比亚45周年。以闫宏宪为代表的中国援赞比亚第23批医疗队，用心服务当地民众，用实际行动将爱的种子播撒在非洲大地，为增进非洲国家人民健康福祉、推动构建人类卫生健康共同体作出了重要贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鸽）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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