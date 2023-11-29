元旦假期，栾川接待游客21.5万人次 旅游总收入1.61亿元

元旦假期三天，栾川县各类文旅活动纷纷拉开帷幕，冬季特色旅游产品吸引大量游客，文旅市场整体平稳有序。全县共接待游客21.5万人次，旅游总收入1.61亿元。

元旦假期三天，栾川县各类文旅活动纷纷拉开帷幕，冬季特色旅游产品吸引大量游客，文旅市场整体平稳有序。全县共接待游客21.5万人次，旅游总收入1.61亿元。

一、旅游节庆活动精彩纷呈

老君山景区联合七里坪社区在地质广场举办迎新年非遗社火民俗展示活动，传统锣鼓、秧歌、舞龙、舞狮等节目吸引大量游客驻足观赏。

鸡冠洞景区“暖冬市场”汇集传统美食、民俗活动等项目，不仅让游客品尝到糖葫芦、爆米花、烤花生、烤红薯等各种美食，还有踢毽子、推铁环、跳大绳等怀旧游戏，把游客拉回儿时的美好时光；消费新场景“栾川院子”内游客围炉而坐，深度体验冬日漫时光。

伏牛山滑雪度假乐园推出音乐演出、舞蹈快闪、魔术表演等趣味活动，吸引游客参与其中。