隋唐洛阳城元旦假期接待游客超10万人次

元旦跨年夜，您是如何过的？2023年12月31日晚，不少网友通过网络直播的方式观看了“隋唐洛阳城·神都跨年夜”活动，直播观看量达691.5万次，与此同时，更有超5万人次游客在应天门北广场伴随3D灯光秀倒计时一同跨年。

元旦跨年夜，您是如何过的？2023年12月31日晚，不少网友通过网络直播的方式观看了“隋唐洛阳城·神都跨年夜”活动，直播观看量达691.5万次，与此同时，更有超5万人次游客在应天门北广场伴随3D灯光秀倒计时一同跨年。

“隋唐洛阳城·神都跨年夜”主题直播活动长约4个小时，讲述了一段跌宕起伏的盛唐故事。故事由一名外地游客在洛阳体验剧本杀游戏，抽到1400年前唐朝舞女“洛书”这一角色开始。在画外音讲解的剧情推动下，剧情将明堂《神宫乐舞》、“神都仙女团”快闪送福、新年音乐会等环节串联，带给网友国风文化跨年的新体验。

直播中，“洛书”的扮演者是洛阳歌舞剧院27岁的舞蹈演员梁玉冰。“能以这种方式陪伴大家一起跨年，我觉得很有意义！”梁玉冰说，此次长约四个小时的直播一镜到底、不容差错，这对她来说是一次挑战，但也是由于这次的经历，加深了她对洛阳历史文化的了解，“今后我希望挑战更多这样的角色，传播洛阳的历史文化，让更多的人像我一样洛阳了解洛阳、爱上洛阳。”

景区内，“洛书”穿越剧精彩上演；景区外的广场上，来自五湖四海的游客也在满满国风味的景区布景和精彩节目中，沉浸式感受到了神都洛阳的独有魅力。