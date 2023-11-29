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元旦假期，洛阳市接待游客189.6万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.01 21:05

　　元旦假期，洛阳文旅市场持续升温。记者1日从洛阳市文广旅局获悉，元旦假期，全市共接待游客189.6万人次，旅游总收入10.71亿元，同比分别增长42.58%和70.93%。

　　主题活动精彩纷呈。“抖音跨年许愿夜·神都跨年夜”活动通过直播方式与广大网友见面，活动通过移动端传播，让广大网民通过屏幕感受洛阳跨年氛围，穿越千年沉浸式体验国风文化；“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会以“奋进洛阳 青春登场”为主题，采取线下线上同步进行的形式，为市民奉上一场精彩的音乐盛宴；“国风集结令”活动以洛邑古城打造的沉浸式国风集会和古风运动娱乐项目为场景，让游客真切感受“穿越盛唐洛阳年”……元旦假期，洛阳举办了“穿越盛唐洛阳年”主题系列文旅活动，为广大游客和市民奉上丰富的“文旅大餐”。

　　冰雪旅游市场需求旺盛。元旦假期，冰雪旅游成为洛阳冬季旅游消费市场一道靓丽的风景，洛阳推出“2023-2024洛阳冰雪消费季”活动，扩大冬季旅游产品供给，打造旅游消费热点。伊龙滑雪场、奥斯陆滑雪场等推出一系列优惠活动，吸引不少游客前来打卡，第十届全国大众冰雪季暨第八届河南省大众冰雪系列活动、洛水昌谷冰雪节、老君山冰雪雾凇季等活动也吸引了众多游客赶赴冰雪之约。

　　文化惠民活动丰富。元旦假期，洛阳市图书馆、文化馆开展了“迎双节、品书香”读书赠大礼、“极目嵩岳——左小枫嵩山主题画展”等一系列丰富多彩、各具特色的文化活动，让广大市民尽享丰盛的“文化大餐”；洛阳博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆等举办一系列传统文化体验活动，成为热门打卡点。

　　文旅“夜经济”添彩假日市场。元旦假期，洛邑古城、老城十字街、广州市场步行街、西工小街等特色夜间文旅消费集聚区举办“元旦神都国风音乐盛典”、美食节等活动，吸引许多市民游客打卡消费，夜间文旅经济“越夜越精彩”。

　　惠民政策引客效应明显。元旦假期，“99元洛阳旅游联票”“乘飞机免门票游洛阳”以及洛阳市与北京昌平区两地多家景区门票互免等旅游惠民政策，吸引不少游客来洛游玩。同时，全市各县区也推出形式多样的文旅惠民政策，拉动假日文旅消费持续增长。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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