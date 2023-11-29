元旦假期，洛阳文博场馆累计接待游客20万余人次

1日，记者从洛阳市文物局获悉，元旦假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆持续迎来客流高峰，累计接待游客20万余人次。

“小姐姐”打卡博物馆

1日，记者从洛阳市文物局获悉，元旦假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆持续迎来客流高峰，累计接待游客20万余人次。

元旦当天恰逢周一，洛阳多家博物馆、纪念馆取消周一闭馆惯例，方便大家进馆感受传统文化的魅力。为应对客流高峰，各博物馆、纪念馆纷纷加大志愿服务力度，增加免费讲解场次，志愿者们轮番上岗，用生动有趣的语言带领游客了解文物背后的“洛阳故事”。

馆内体验AR讲解的游客

洛阳博物馆“华夏衣冠——时裳·武则天”“梵羽御璗(dàng)——雀金绣文化艺术展”，二里头夏都遗址博物馆“荆楚山河 凤舞九天——楚文化特展”，隋唐大运河文化博物馆“近观龙门——龙门石窟百年发现与保护成果展”，洛阳古墓博物馆“锁之韵——三明市博物馆锁具展”，洛阳周公庙博物馆“‘诗见周公’历代名人吟诵周公诗词选粹文化展”……这个假期，洛阳各博物馆、纪念馆内推出一批高质量展览，数十场临时展览与常设展览全部开放，为各地游客了解古都洛阳打开了一扇扇窗口。

在备受期待的夜游活动中，洛阳博物馆再次推出“神秘客·洛小文夜探博物馆”大型沉浸式讲解服务，由专属讲解员洛小文和演员以精彩的代入式讲解和沉浸式演出，带领观众一起走进洛阳跌宕起伏的十三朝历史。此外，洛阳古墓博物馆特别推出的《多少楼台烟雨中》古墓实景剧本杀，采用“实景+沉浸式剧情+游戏式互动”剧本演绎游戏模式，带给游客全新的沉浸式文旅体验。