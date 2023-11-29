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2024年兵役登记工作已全面展开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.01 19:57

　　1日，记者从洛阳市征兵办获悉，2024年兵役登记工作已全面展开，适龄男性公民请积极登记。

　　洛阳市征兵办有关负责人介绍，《中华人民共和国兵役法》规定，国家实行兵役登记制度。兵役登记包括初次兵役登记和预备役登记。每年12月31日以前年满18周岁的男性公民，都应当按照兵役机关的安排在当年进行初次兵役登记。参加兵役登记是法律赋予每个适龄男性公民应尽的光荣义务和神圣责任，应自觉按时进行登记或核对。

　　今年兵役登记时间为1月1日至6月30日，登记对象为：常住户口在洛阳市范围内，2024年12月31日以前年满18周岁的男性公民。初中毕业年龄在20周岁(含)以内、高中毕业22周岁(含)以内、大学毕业在24周岁(含)以内的男性公民，未经过初次兵役登记的进行补登，已登记的进行核对，女青年和退役军人不登记。入学前常住户口为外市的普通高等学校男性在校生、应届毕业生，也应当登记。

　　兵役登记填写信息方式有3种——

　　●第一种是关注并进入微信公众号“河南征兵”(微信号：henanzhengbing)点击下方“我要报名”进入“兵役登记”；

　　●第二种是登录“全国征兵网”点击右侧“兵役登记(男兵)”，按要求真实、完整填写基本信息；

　　●第三种是到乡镇、街道、学校武装部设立的固定兵役登记站进行现场登记。初次兵役登记后，有参军意向的可直接参加网上应征报名。

　　“信息填写完整后，打印或下载《男性公民兵役登记表》，然后进行现场确认。”该负责人介绍，青年本人持《男性公民兵役登记表》，到乡镇、街道、学校武装部现场确认。本人因特殊原因不能亲自前往的，可以书面委托其亲属或者所在单位代为递交确认。

　　随后，乡镇、街道、学校武装部对参加兵役登记的适龄男性青年进行目测初审，依法确定应服兵役、免服兵役或不得服兵役，填写《兵役登记证》，报县级兵役机关审核盖章后，发给登记青年。

　　该负责人提醒，《兵役登记证》作为有关部门查验适龄男性青年履行兵役义务情况的依据，变更户籍所在地、住所地或者单位，应当及时到发证单位办理兵役登记变更手续;遗失的应当及时申请补发。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 杨世栋）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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