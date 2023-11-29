洛阳市元旦气排球比赛圆满落幕

1日下午，历时两天的2024年洛阳市元旦气排球比赛圆满落幕。 1日下午，历时两天的2024年洛阳市元旦气排球比赛圆满落幕。 本次比赛由洛阳市排球协会主办，旨在以赛代练，备战省十五运会社会组比赛，进一步在全市普及气排球运动。来自全市各县区16支队伍，近200名运动员参加。 正值隆冬，选手们比赛热情依旧高涨，屡屡奉上飞身救险、假扣真传、绝妙吊球等精彩场面……经过两天角逐，男子组冠、亚、季军分别由洛阳瞾龙俱乐部队、花生双拼队、航空体协队获得；女子组冠、亚、季军分别由洛阳市教师发展中心、洛阳一路长虹队、洛阳市偃师区税务局代表队获得。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 任忠利 文/图)