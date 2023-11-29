第八届中国“当日”艺术展：以乡村美育助力乡村振兴

2023年12月31日，第八届中国“当日”艺术展暨“百名中国工艺美术大师绘中国”活动，在洛宁县罗岭乡爱和小镇举行。

2023年12月31日，第八届中国“当日”艺术展暨“百名中国工艺美术大师绘中国”活动，在洛宁县罗岭乡爱和小镇举行。

本次活动由中国工艺美术学会、河南省委统战部、河南省文旅厅共同主办。中国“当日”艺术展，即当日驻村创作，当日举行展览，当日进行抢拍，当日全款捐赠，所有拍卖善款全部用于乡村美育教育，如乡村儿童研学、乡村艺术考生资助、乡村美术及音乐教师培训等。

活动现场，“百名中国工艺美术大师绘中国”活动同步举行，来自全国20多个省市的100位中国工艺大师共捐出100件工艺美术作品，涵盖陶瓷、紫砂、刺绣、丝画、剪纸、皮影雕刻、木板年画等20多个工艺门类。所有作品现场抽拍，募集到的爱心善款全部用于洛宁县乡村美育。

中国工艺美术学会党委书记、理事长才大颖介绍，中国工艺美术学会倡导艺术生活化，坚持工艺美术源于生活，也必须服务于生活的理念。此次百名中国工艺美术大师的作品既坚持原创性又有时代性，让参与者的原创IP更具开拓性。

据统计，截至目前，中国“当日”艺术展共邀请工艺美术大师、艺术家650人次，捐赠作品813幅，吸引爱心人士723人，募集爱心捐款214.8万元。洛宁县86所中小学设立“当日美育教室”，惠及全县七万多名中小学生。

乡村美育是乡村文化治理的重要手段。中国“当日”艺术展发起人、中国工艺美术大师郭爱和表示，将持续办好中国“当日”艺术展，用艺术赋能和美乡村，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图）