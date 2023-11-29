洛阳市3名职工获评“中原大工匠”

记者从洛阳市总工会获悉，近日，河南省总工会、河南省人力资源和社会保障厅发布“中原大工匠”名单，洛阳市郭卫东、王飞、翟海涛3名职工上榜。

记者从洛阳市总工会获悉，近日，河南省总工会、河南省人力资源和社会保障厅发布“中原大工匠”名单，洛阳市郭卫东、王飞、翟海涛3名职工上榜。

郭卫东是中信重工机械股份有限公司铸锻公司锻压车间锻工大班长，从1987年工作至今，他攻克国内首件超大型长轴锻件、直径超7米大型管板等多项锻造生产难题，取得发明专利3项，获全国机械冶金建材行业职工技术创新成果一等奖1项、三等奖1项。创建郭卫东大工匠工作室，带领工作室团队完成攻关课题30余项，培训职工超过1000人次。

王飞是洛阳职业技术学院高级工艺美术师，曾获省部级以上文旅文创和创新项目奖36项，参与主持课题6项。攻克非遗剪纸工具、材料、装裱等重要问题10余项，带徒138人，进入23个学校、28个社区长期开展公益培训累计8万余人次。

翟海涛是义煤宜阳义络煤业有限责任公司掘进队技术员，他完成创新项目178项，获国家级科技成果奖2项、发明专利15项、实用新型专利55项。攻克煤炭行业大倾角三软煤层锚网索联合支护、大倾角综采等技术难题，研发的风水联动喷雾装置可改善职工作业环境，降低尘肺病发病率，在河南省煤炭系统推广。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）