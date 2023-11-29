洛阳27项科技成果获省科学技术奖励

记者从洛阳市科技局获悉，2023年度河南省科学技术奖励名单日前公布，洛阳共27个项目获奖。其中，洛阳市所获省科学技术进步奖一等奖数量占全省1/5，创历史新高。

记者从洛阳市科技局获悉，2023年度河南省科学技术奖励名单日前公布，洛阳共27个项目获奖。其中，洛阳市所获省科学技术进步奖一等奖数量占全省1/5，创历史新高。 记者从洛阳市科技局获悉，2023年度河南省科学技术奖励名单日前公布，洛阳共27个项目获奖。其中，洛阳市所获省科学技术进步奖一等奖数量占全省1/5，创历史新高。 河南省科学技术奖励由省政府设立，每年评审一次，其数量多寡是衡量一个地区原始创新力的重要指标。2023年，洛阳共获得省科学技术进步奖一等奖6项、二等奖8项、三等奖9项，省自然科学奖二等奖2项，省技术发明奖二等奖1项、三等奖1项。 从此次获奖项目的内容和涉及产业领域看，洛阳获奖成果既面向国家战略需求，也致力于改善民生，与河南重大战略部署、洛阳优势产业领域布局以及重大创新平台建设等密切相关。27项获奖项目中，第一完成单位均建有省级以上创新平台，有2家建有国家级重点实验室，体现出创新平台对洛阳科技创新的重要支撑作用。在23项省科技进步奖获奖项目中，有13项由企业牵头，反映出洛阳企业关键技术攻关能力进一步增强，创新主体地位更加凸显，为促进洛阳创新驱动高质量发展提供了强劲动力。 洛阳获奖项目一览 序号 项目名称 项目类别 公示等级 第一完成单位 1 抗癌纳米靶向药物递送系统应用基础研究 自然科学奖 2 河南科技大学 2 约束非线性全局优化问题的理论与算法研究及应用 自然科学奖 2 河南科技大学 3 高强镁合金制备与成形关键技术及应用 技术发明奖 2 河南科技大学 4 多源固废协同热处置装备及其集成关键技术研发与应用 技术发明奖 3 河南科技大学 5 矿山重型装备齿轮传动装置极端制造关键技术及产业化 科学技术进步奖 1 中信重工机械股份有限公司 6 大中型农机动力与配套旱作装备关键技术及产业化 科学技术进步奖 1 河南科技大学 7 自主可控的工业互联网职能关键技术及应用 科学技术进步奖 1 河南科技大学 8 洁净钢用低碳绿色新型高性能系列滑板的研究与应用 科学技术进步奖 1 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 9 牡丹特色新品种选育及其综合利用技术 科学技术进步奖 1 河南科技大学 10 超高纯硅基电子材料制备关键技术及应用 科学技术进步奖 1 洛阳中硅高科技有限公司 11 家禽新型基因工程疫苗创制及应用 科学技术进步奖 2 普莱柯生物工程股份有限公司 12 新型低能耗智能干法粉磨装备关键技术研究与应用 科学技术进步奖 2 中信重工机械股份有限公司 13 汽车工业涂装车间智能输送装备关键技术创新及应用 科学技术进步奖 2 中汽昌兴(洛阳)机电设备工程有限公司 14 农用柴油机高效清洁关键技术开发与应用 科学技术进步奖 2 中国一拖集团有限公司 15 多元异构信息安全共享关键技术及车联网应用 科学技术进步奖 2 河南科技大学 16 多相碳化物强化高性能耐磨合金及复合技术开发与应用 科学技术进步奖 2 河南科技大学 17 电子束辐射接枝绿色制备高性能碱性电池隔膜关键技术与应用 科学技术进步奖 2 河南科高辐射化工科技有限公司 18 大功率风力发电机组独立变桨轴承的研发及产业化 科学技术进步奖 2 洛阳新强联回转支承股份有限公司 19 基于电力物联网的新型配电网暂态过程态势感知与主动调控关键技术 科学技术进步奖 3 国网河南省电力公司洛阳供电公司 20 航空用离合器轴承组件系列化开发及产业化 科学技术进步奖 3 洛阳轴承研究所有限公司 21 高品质板式换热器冲压用钛带制备技术及产业化 科学技术进步奖 3 洛阳双瑞精铸钛业有限公司 22 退行性骨关节病智能防治关键技术的创建及应用 科学技术进步奖 3 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) 23 高端装备主轴单元及智能制造系统关键技术研究及应用 科学技术进步奖 3 洛阳轴承研究所有限公司 24 机构仿生耐磨涂层的制备及在干切削刀具的应用 科学技术进步奖 3 洛阳理工学院 25 锂离子电池双向循环热管理系统关键技术及应用 科学技术进步奖 3 河南科技大学 26 基于图像理解与低功耗可视化的职能视觉关键技术与应用 科学技术进步奖 3 洛阳师范学院 27 平乐正骨学术思想传承创新与应用 科学技术进步奖 3 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) （洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 尚琳 文/图）