1月1日，记者获悉，元旦假期，洛阳北郊机场完成旅客吞吐量6487人次，同比增加23.94%；完成运输飞行58架次，同比增加16%。

1月1日，记者获悉，元旦假期，洛阳北郊机场完成旅客吞吐量6487人次，同比增加23.94%；完成运输飞行58架次，同比增加16%。

截至2023年12月31日，洛阳北郊机场完成旅客吞吐量121.64万人次，同比增加72.44%；完成运输飞行11480架次，同比增加39.15%；完成货邮吞吐量723.62吨，同比增加53.09%；完成全年旅客吞吐量120万人次任务指标。

2023年以来，洛阳北郊机场坚持以旅客需求为向导，不断完善国内航班航线，基本覆盖国内主要城市及热门旅游城市，复航并加密“洛阳—曼谷”国际航班航线；洛阳北郊机场努力提升旅客出行体验，建立并运行服务质量管理体系，服务标准、流程更加规范，为无陪旅客、首乘旅客提供专享乘机服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 徐丽）