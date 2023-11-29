51.46万人次！跨年夜洛阳地铁客流量再创新高

记者从洛阳轨道交通集团了解到，2023年12月31日晚，洛阳地铁延长运营时间2小时45分、加开备用列车48列次，为市民出行提供了坚实保障，也让当日的线网客运量达到51.46万人次，客运强度达到每公里1.21万人次，创洛阳地铁线网客运量最高纪录。

记者从洛阳轨道交通集团了解到，2023年12月31日晚，洛阳地铁延长运营时间2小时45分、加开备用列车48列次，为市民出行提供了坚实保障，也让当日的线网客运量达到51.46万人次，客运强度达到每公里1.21万人次，创洛阳地铁线网客运量最高纪录。

2023年12月31日，洛阳地铁沿线多个景区、商圈举办大型活动。为保障市民出行，洛阳地铁对当日运营时间进行了延长。

数据显示，当晚17:00—22:00，1号线平均进站客流达每小时2.26万人次，2号线平均进站客流达每小时1.31万人次。从17:00开始，洛阳地铁及时启动大客流专项应急预案及响应，在解放路站、应天门站、青年宫站等大客流车站延长停站时间，利用视频监控系统掌握实时客流情况，加开备用列车。同时在各车站站台增配人手，引导乘客均匀分布排队候车，在客流量较大的情况下增开边门放闸，及时疏导客流。

据统计，2023年12月31日，线网客流量前五名分别为1号线解放路站、2号线解放路站、周王城广场站、应天门站、青年宫站。其中，受神都跨年主题活动影响，17:00—24:00应天门站平均出站客流达每小时4122人次。全日最高小时出站客流也出现在应天门站，为18:00—19:00的6971人次。

当天，洛阳地铁共加开备用列车48列次，延长运营时间2小时45分钟，最小行车间隔为3分钟，最后一班列车次日凌晨2:12回到车场，保障了乘客开心跨年、安全回家。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 王鹏鹏 闵雪）