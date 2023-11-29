“半马”冠军点赞：洛阳是一座令人向往的城市

1日上午，经过1个多小时的角逐，“中原银行杯”2024年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛决出各组别冠军。比赛之余，众多选手饱览秀美风光，盛赞洛阳的文化气质。

1日上午，经过1个多小时的角逐，“中原银行杯”2024年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛决出各组别冠军。比赛之余，众多选手饱览秀美风光，盛赞洛阳的文化气质。

“洛阳是一座令人向往的城市。跑着跑着，风景名胜就浮现出来，就像穿行在画卷里。”36岁的刘亚清是商丘市的一名教师，她以1小时19分58秒夺得“半马”赛女子组冠军。

去年至今，她在省内参加了两次全马比赛，成绩都能跑进前十五。首次参加洛阳元旦长跑，她最直观的感受是：洛阳文化范儿十足，为选手营造了轻松惬意的参赛体验，路过每一处网红打卡地，她都忍不住想停下来自拍。

“赛事组织非常科学专业，我们运动员都很满意。”23岁的王光耀以1小时05分47秒夺得半马男子组冠军。作为一名专业马拉松选手，他对本次比赛的路线安排、补给站设置、医疗保障等方面，给予高度评价。

赛事主办方介绍，本次比赛的赛事服务以跑者为核心，全程100多名裁判员严格执裁，确保比赛公平公正；1200余名志愿者从物品发放、沿途补给、完赛服务等各个细节为参赛选手送上贴心服务。此外，赛道沿途设置8个固定医疗救护点和多辆巡逻救护车，并配备28台AED以及12名急救跑者，全方位提供医疗救助服务。

近年，洛阳文旅发展势头迅猛，频频出圈。今年的洛阳市元旦长跑不仅吸引了全省知名跑团、专业跑者的踊跃参与，还吸引了来自山西、河北、湖北、山东、安徽、陕西等省份的长跑高手。来洛选手们比赛之余，还能免费游览洛阳的知名景区，触摸千年神都的文化脉动。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图 通讯员 涂晓洛）