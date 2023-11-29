洛阳高速交警最新提醒

今年元旦假期，高速公路车流量较大。1月1日，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至元旦假期第二天(2023年12月31日15时)，前24小时高速上站总流量59587，同比上升43.66% ，环比上升2.10%；下站总流量66351，同比上升52.20%，环比上升2.65% 。

今年元旦假期，高速公路车流量较大。1月1日，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至元旦假期第二天(2023年12月31日15时)，前24小时高速上站总流量59587，同比上升43.66% ，环比上升2.10%；下站总流量66351，同比上升52.20%，环比上升2.65% 。 今年元旦假期，高速公路车流量较大。1月1日，记者从洛阳高速交警支队获悉，截至元旦假期第二天(2023年12月31日15时)，前24小时高速上站总流量59587，同比上升43.66% ，环比上升2.10%；下站总流量66351，同比上升52.20%，环比上升2.65% 。下站量最大是伊阙站，洛阳站，瀍河站，关林站，洛龙站；上站量最大的是伊阙站，洛阳站，洛龙站，周山站，瀍河站。 洛阳高速交警提示，1月1日是返程高峰期，要合理安排行程、科学规划路线。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）(高速交警供图)