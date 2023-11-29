洛阳万人长跑喜迎新年

滴……随着发令声响起，万余名选手迎着朝阳出发，以长跑的形式，喜迎新年。

滴……随着发令声响起，万余名选手迎着朝阳出发，以长跑的形式，喜迎新年。

1日上午，“中原银行杯”2024年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛在洛阳市体育中心开赛。本次比赛以“为梦想不止步”为主题，充分融入洛阳城市风景特色、文化特色。

洛阳市元旦长跑比赛是洛阳市全民健身的一项品牌赛事，已成功举办44届，每年参与人数都在万人以上，是洛阳参与人数最多、影响最广泛的全民健身活动，也是爱好运动的市民庆祝新年到来的首选方式。今年的比赛，设置半程马拉松专业竞技比赛(21.0975公里)以及8公里、5公里、3公里大众跑4大项目，分为半程马拉松组、市直机关组、欢乐跑组、亲子欢乐跑组、学生组、伤残组等组别。

其中，半程马拉松项目的路线从洛阳市体育中心出发，途经洛阳博物馆、隋唐城遗址植物园、洛阳电视塔、周王城天子驾六博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园(含应天门、天堂明堂)等洛阳市著名景点，终点位于隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆，不仅让跑友充分领略洛阳风光，深切感受古今辉映的洛阳文化，同时以文化底蕴带动体育事业发展，打造运动+文化的盛宴，向世界展示洛阳独特的城市魅力。

现场，选手们有的穿着仙气飘飘的汉服，有的戴着可爱的卡通头饰，共同畅享这场运动嘉年华。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）