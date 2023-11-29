洛阳正大广场跨年主题派对圆满落幕

黄金气球雨“从天而降”、巨型流光蝴蝶秋千惊艳亮相、百万粉丝网红达人“闪现”送祝福……12月31日，洛阳正大广场联合洛阳广播电视台FM92.7打造的“潮玩跨年夜·逐梦狂欢派对”成功举办，为市民送上了一场有趣、超嗨、够潮且含“金”量十足的跨年主题派对。

黄金气球雨“从天而降”、巨型流光蝴蝶秋千惊艳亮相、百万粉丝网红达人“闪现”送祝福……12月31日，洛阳正大广场联合洛阳广播电视台FM92.7打造的“潮玩跨年夜·逐梦狂欢派对”成功举办，为市民送上了一场有趣、超嗨、够潮且含“金”量十足的跨年主题派对。

在活动现场，百万粉丝网红小力、FM92.7明星主播“闪现”洛阳正大广场，通过首发新年台历等方式，为市民送上诚意满满的新年祝福。

当晚零点，在倒计时环节中，一场“黄金气球雨”如约而至，黄金貔貅手串、米家暖风机、电影票、咖啡杯、千份商品优惠券等礼品纷纷“从天而降”，给现场市民送上新年“好彩头”。

此外，洛阳正大广场还印制了5000个心愿纸飞机单页发放给商家，顾客任意消费即可领取，在指定时间放飞纸飞机，就能抽取米家暖风机、良品铺子零食礼盒、TGP咖啡杯等暖心礼品。寓意张开双臂迎接新年的巨型流光蝴蝶秋千，也同时亮相洛阳正大广场西广场，祝福每位市民在新的一年里，都能够如蝴蝶一般闪耀自信光芒。

据了解，在元旦假期期间，洛阳正大广场还将同步推出10元嗨吃券免费领，消费满88元抽Mate60 Pro、小米空气炸锅、小米蓝牙耳机等好礼，消费满688元赠感恩礼包，黄金满2000元赠100元，以及超值小票大暴击等活动，为消费者送上新年福利。

2024年已经到来，洛阳正大广场将一如既往深耕服务与发展，持续打造洛阳一流的体验性消费场景。与城市共成长，勇敢创新、奋勇拼搏，为洛阳市民提供优质的服务和消费体验。