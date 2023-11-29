“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会圆满落幕

音乐承载梦想，文化汇聚力量。2023年12月31日20时，“杜康之夜2024洛阳新年音乐会”在正大文化交流中心激情奏响。激昂的旋律，多彩的乐章，让整场音乐会高潮迭起、气氛热烈。齐聚“杜康之夜”的音乐大师们以精湛的技艺和出色的艺术表现，用音乐告别过去，用交响喜迎希望，为广大人民群众奉上音乐巅峰盛宴。

音乐承载梦想，文化汇聚力量。2023年12月31日20时，“杜康之夜2024洛阳新年音乐会”在正大文化交流中心激情奏响。激昂的旋律，多彩的乐章，让整场音乐会高潮迭起、气氛热烈。齐聚“杜康之夜”的音乐大师们以精湛的技艺和出色的艺术表现，用音乐告别过去，用交响喜迎希望，为广大人民群众奉上音乐巅峰盛宴。

本次音乐会由中国音乐家协会会员、洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，洛阳市音乐家协会副主席、洛阳爱乐乐团团长、小提琴演奏博士丁南领衔担纲，特邀洛阳广播电视台李泳、张瑞担任主持，洛阳市音乐家协会副秘书长、指挥博士李曈、著名青年指挥胡骁共同执棒。音乐会整场演出时长90分钟，突出青年视角，曲目编排匠心独运，内容表现形式多样，让观众在韵味悠长的音韵中体验到新文旅理念下的艺术魅力。

河洛逢盛世，音乐奏华章。在现场观众热烈的掌声中，音乐会以荡气回肠的管弦乐作品《红旗颂》拉开序幕，宏伟庄严的旋律，表现了中国人民在红旗的指引下，英勇顽强、奋发向上的革命气概；《交响洛阳》展示了洛阳青年文艺工作者的文化自信，展现了“根在河洛”的文化底蕴；《黄河颂》这首乐曲气势雄浑，音调简明有力，深邃的大提琴演奏出一幅黄河与中原大地的山河美景；男声独唱《母亲》，旋律恢弘高昂，以朴实真挚的情感表达了儿女对父母的深深思念；女声独唱《领航》，温暖深情、气势雄伟，高亢的旋律催人奋进，彰显江山就是人民、人民就是江山的宏大主题，以磅礴之力将音乐盛典推向高潮；奥地利著名作曲家小约翰·施特劳斯创作的《闲聊波尔卡》，旋律轻松活泼，有声有色的刻画了人们在一起轻松愉快闲聊的场景；波兰单簧管演奏家普罗修斯卡改编的《单簧管波尔卡》、奥地利作曲家老约翰·施特劳斯创作的《拉德斯基进行曲》，让观众在优美旋律中，感受到了西方经典的魅力。

本次音乐会采取线上线下同步进行的形式，在洛阳广播电视台科教频道，洛阳广播电视台FM106.5洛阳音乐广播，“洛阳旅游”全媒体矩阵，看洛app，老贾播报、洛阳网、洛阳晚报、洛阳旅游微信公众号，洛视频、洛阳旅游抖音号，河南广播电视台电视传媒中心、洛视频视频号等平台同步播出，放大云端传播效果，为广大市民奉上了一场精彩的视听盛宴，凝聚起洛阳奋进新时代新征程的强大精神力量。

“杜康之夜2024洛阳新年音乐会”以“奋进洛阳，青春登场”为主题，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳广播电视台、洛阳歌舞剧院演艺有限公司、洛阳市音乐家协会、洛阳杜康控股有限公司、洛阳正大文化交流中心、洛阳职业技术学院承办。洛阳爱乐乐团担纲演出，本次音乐会得到洛阳杜康控股有限公司和洛阳正大文化交流中心的鼎力支持。(薛文博)