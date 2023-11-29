穿越盛唐洛阳年丨2024洛阳新年音乐会举行

2023年12月31日晚8时，“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会在正大文化交流中心举行，经典优美的旋律奏响新年乐章。
2023年12月31日晚8时，“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会在正大文化交流中心举行，经典优美的旋律奏响新年乐章。
2023年12月31日晚8时，“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会在正大文化交流中心举行，经典优美的旋律奏响新年乐章。
本次音乐会以“奋进洛阳 青春登场”为主题，演出内容丰富、风格多元、形式多样，管弦乐、协奏、独奏、独唱轮番登台，引领观众步入高雅殿堂、品鉴壮丽华章。
本次音乐会由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文广旅局、洛阳市文联主办，洛阳爱乐乐团担纲演出。
音乐会采取线上线下相结合的方式举行，在洛视频、洛阳网、精彩洛阳、百姓文化云、洛阳旅游微信公众号等平台同步播出。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图)
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