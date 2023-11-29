暂停售检票！应天门现临时启动景区限流措施

刚刚，隋唐洛阳城景区发布关于应天门临时限流的公告。

刚刚，隋唐洛阳城景区发布关于应天门临时限流的公告，全文如下：

亲爱的游客朋友们：

感谢您对隋唐洛阳城景区的喜爱，截止目前，应天门遗址博物馆12月31日19时入馆人数已达到景区最大承载量。为保障游客参观安全与景区游览秩序，应天门现临时启动景区限流措施，暂停售检票。同时，应天门北广场目前瞬时人流量已达到3万人。为了缓解交通压力，确保大家出行安全，我们建议您绕行该区域，不要在广场聚集。给您出游带来的不便我们深表歉意！

隋唐洛阳城景区感谢每一位朋友对景区的关注与支持，请您及时关注景区动态，祝您在隋唐洛阳城景区有一个愉快欢乐的出游体验！

服务电话：

0379-65063201(应天门、九洲池)

0379-61109905(明堂天堂)

洛阳隋唐城运营管理有限公司

2023年12月31日

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