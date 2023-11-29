“神都跨年夜”直播活动今晚上演 足不出户可享视听盛宴

今晚8时，由洛阳市和抖音平台共同举办的神都跨年主题活动——“抖音跨年许愿夜·神都跨年夜”，将通过直播方式与广大网友见面。

今晚8时，由洛阳市和抖音平台共同举办的神都跨年主题活动——“抖音跨年许愿夜·神都跨年夜”，将通过直播方式与广大网友见面。

这场长约4个小时的网络直播，将对盛唐时期洛阳的历史文化、人文风情、社会风貌等方面进行展示。直播以一名在神都洛阳体验沉浸式剧本杀的游客视角展开，游客在抽到穿越者“洛书”的人物身份后，随即“穿越”到1400年前，成为武皇宫中一名会跳舞的小宫女……在画外音讲解的剧情推动下，将万国来朝、元日朝会、宫廷乐舞、唐风假面舞会、唐朝茶道、夜游龙门、洛邑古城十字街万家灯火、天门初雪、心愿上墙、零点倒计时等环节，用直播的形式串联起来，通过移动端传播方式，让广大网民通过屏幕感受洛阳跨年氛围，观赏古韵唐风表演，穿越千年沉浸式体验国风文化。

据悉，本次直播活动选取了隋唐洛阳城明堂天堂、应天门、九州池、龙门石窟、洛邑古城、老城十字街等洛阳多个文旅地标作为直播活动场地，打造一场大型线上直播活动，您只需点点手机屏幕就能看到精彩纷呈的节目。

本次活动直播时间为2023年12月31日20:00至2024年1月1日00:10，将通过直播洛阳抖音号、洛阳网抖音号、掌上洛阳·洛视频抖音号、洛阳晚报抖音号、大象新闻抖音号、大河报洛阳新闻抖音号、精彩洛阳抖音号、河南省文化和旅游厅抖音号、洛阳旅游抖音号等平台同步直播，邀请广大网友共享视听盛宴。

本次直播过程中还设置了丰富的奖品奖励，直播期间，直播洛阳抖音号直播间内将进行多轮抽奖，奖品包含隋唐洛阳城、玄奘故里、栾川竹海野生动物园等景区门票，唐妞冰箱贴、牡丹瓷、考古盲盒等文创产品，以及汉服妆造体验套票等，您只需守在直播间观看直播，就有机会获得奖品。

请广大网友守在屏幕前，与洛阳一起跨年吧！