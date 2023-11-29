30日，洛阳市民营企业家峰会举行。 30日，洛阳市民营企业家峰会举行。 本次峰会由市委统战部指导，市工商联主办，洛阳市年轻企业家联合会、洛阳市青年企业家协会承办。峰会主题为坚定发展信心，推动高质量发展，旨在深入贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，通过学习培训，进一步提振企业家发展信心，引导企业家主动适应新形势、新情况、新变化，聚焦新技术、新业态、新模式，以企业家素质提升带动产业转型升级。会上，知名企业家、经济学家等分别围绕企业家精神、2024年经济展望等话题进行分享。 重振洛阳辉煌，关键靠民营经济。与会企业家纷纷表示，将坚定信心谋发展，砥砺奋进、攻坚克难，强化责任担当，集中精力把企业办好，为奋力开创现代化洛阳建设新局面贡献企业家力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨静 文/图)