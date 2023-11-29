跨年夜洛阳地铁延长运营 最晚末班车0:30发车

12月30日晚，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁跨年夜延长运营时间，最晚一趟末班车次日0:30发车。
12月30日晚，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁跨年夜延长运营时间，最晚一趟末班车次日0:30发车。
12月30日晚，记者从洛阳市轨道交通集团获悉，洛阳地铁跨年夜延长运营时间，最晚一趟末班车次日0:30发车。
12月31日，洛阳市将举办一系列跨年活动，为做好跨年夜交通保障，更好满足广大市民出行需求，洛阳地铁特对当日运营时间进行调整。
调整后，1号线红山站末班车发车时间为次日0:00、杨湾站末班车发车时间为次日0:15；2号线八里堂站末班车发车时间为次日0:20、二乔路站末班车发车时间为次日0:30。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪)
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