穿越盛唐洛阳年丨元旦假期来洛阳博物馆感受千年前的华服之美

元旦假期第一天，洛阳博物馆内的“华夏衣冠——时裳·武则天”特展迎来众多观众。

元旦假期第一天，洛阳博物馆内的“华夏衣冠——时裳·武则天”特展迎来众多观众。

该展览以武则天的一生为时间主线，用14套复原服饰结合60余件(套)文物，将唐代服饰的变迁历程娓娓道来。

展览共有“花样年华 百美竞呈”“服章之美 礼仪之大”“明妆丽影 神都衣香”3个篇章，通过“初入宫掖”“再度入宫”“二圣临朝”“女性天下”“改服易色”“异乎文袍”“云鬓花黄”“芳容丽质”“与子同袍”9个小节，勾勒出恢宏、繁盛的大唐景象，描绘出千年前唐朝人多姿多彩的生活百态。

第一篇章“花样年华 百美竞呈”展示了从武则天出生至登上帝位期间的唐代服饰变迁。这一时期，女性服装从保守到奔放，男性着装也趋向新潮。其中，有不少服饰是对恭陵哀皇后墓、崔大义及妻李夫人合葬墓出土文物等洛阳本土文物的复原，真实展示千年前唐朝人的风貌。

第二篇章“服章之美 礼仪之大”展示了武则天登上帝位后，对服饰进行的一些改制。“运筹帷幄”“大红大紫”等成语的来历，均可在该篇章中了解到。同时，手工业的进步让此时的唐代服饰布料质量更高，花纹更加精细。女皇的登基也使唐代女性地位大幅提升，女着男装、女着胡服等均有展出。

值得一提的是，该展览不仅有对服饰的介绍，还在第三篇章“明妆丽影 神都衣香”中介绍了唐代妆容、发型、发饰等。展览现场，不少观众通过互动小游戏近距离了解唐代服装的吉祥纹样，沉浸感十足。

如果您也对千年前的时尚潮流心怀好奇，趁着假期来打卡吧！（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 文/图）