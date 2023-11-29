穿越盛唐洛阳年丨快来洛阳古墓博物馆感受中华古锁发展历史吧

12月30日，记者从洛阳古墓博物馆获悉，为迎接2024年春节，该博物馆特别推出“锁之韵——三明市博物馆锁具展”，邀请市民、游客一起感受中华古锁发展历史和丰富的文化内涵。

12月30日，记者从洛阳古墓博物馆获悉，为迎接2024年春节，该博物馆特别推出“锁之韵——三明市博物馆锁具展”，邀请市民、游客一起感受中华古锁发展历史和丰富的文化内涵。

锁是中华文明的结晶，据出土文物考证和历史文献记载，早在新石器时代我们的祖先就开始用锁了。商周时期，冶炼技术的不断成熟，出现了用钥匙才能开启的铜锁、铁锁。汉代时，出现了簧片结构的真正意义上的金属锁。到了唐代，锁具已十分普及，明清更是古锁的鼎盛时期。20世纪30年代，成本较低的低焊钩锁、叶片锁、弹子锁陆续进入我国，中华古锁从此退出了历史舞台。

平安锁、长命锁、姻缘锁……中华古锁寓意源远流长，是中华民族的一份珍贵文化遗产。木心在《从前慢》中说：“从前的锁也好看，钥匙精美有样子，你锁了，人家就懂了。”一把锁，寄托着人们对生活的期望与理解。

此次展览精选百余件铸造精良、时代特征鲜明的金属锁具进行展示，分为历史溯源、古锁分类、个中玄机等三个部分，直观呈现了构思奇巧、工艺精美的锁具和古代劳动人民的无穷智慧。2024年即将开启，一起来“锁”住2023年的美好回忆吧！（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 段跃辉 文/图）