紧急提醒！洛阳博物馆12月31日预约已满

洛阳博物馆12月30日、12月31日参观名额已约满，2024年1月1日尚有余票。 洛阳博物馆12月30日、12月31日参观名额已约满，2024年1月1日尚有余票。 洛阳博物馆免费预约页面截图 隋唐大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆等尚有余票。 隋唐大运河文化博物馆免费预约页面截图 洛阳古墓博物馆免费预约页面截图 二里头夏都遗址博物馆免费预约页面截图 相关链接：洛阳这些博物馆需要预约参观 二里头夏都遗址博物馆 洛阳博物馆 洛阳古墓博物馆 八路军驻洛办事处纪念馆 洛阳周王城天子驾六博物馆 洛阳隋唐大运河文化博物馆 隋唐洛阳城应天门遗址博物馆 洛阳日记博物馆 河洛古代石刻艺术馆 洛阳警察博物馆 洛阳理工学院博物馆 为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除上述热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。取消个人预约参观后，市民、游客只需要提供有效身份证件，即可入馆参观。⑥