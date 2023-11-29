紧急提醒！洛阳博物馆12月31日预约已满

洛阳博物馆12月30日、12月31日参观名额已约满，2024年1月1日尚有余票。
洛阳博物馆12月30日、12月31日参观名额已约满，2024年1月1日尚有余票。
洛阳博物馆12月30日、12月31日参观名额已约满，2024年1月1日尚有余票。
洛阳博物馆免费预约页面截图
隋唐大运河文化博物馆、洛阳古墓博物馆、二里头夏都遗址博物馆等尚有余票。
隋唐大运河文化博物馆免费预约页面截图
洛阳古墓博物馆免费预约页面截图
二里头夏都遗址博物馆免费预约页面截图
相关链接：洛阳这些博物馆需要预约参观
二里头夏都遗址博物馆
洛阳博物馆
洛阳古墓博物馆
八路军驻洛办事处纪念馆
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洛阳隋唐大运河文化博物馆
隋唐洛阳城应天门遗址博物馆
洛阳日记博物馆
河洛古代石刻艺术馆
洛阳警察博物馆
洛阳理工学院博物馆
为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除上述热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。取消个人预约参观后，市民、游客只需要提供有效身份证件，即可入馆参观。⑥
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