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@洛阳人，养犬登记可以网上办啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2023.12.30 11:40

　　“平安洛阳”公众号今日发布消息称，即日起洛阳市养犬登记可以网上办理啦！请您给狗狗一个“合法身份”，定期接种疫苗、办理犬证，合规、合法、文明养犬！

　　为什么要办理犬证？办理犬证有什么用？

　　1.根据《洛阳市养犬管理条例》规定，重点管理区实行养犬登记制度，未经登记，任何单位和个人不得养犬。如果不给自己的爱犬办理登记，会面临处罚的风险，甚至会被没收犬只。

　　2.犬证是民众爱犬的户口，办理犬证是对犬只进行规范、有效管理的重要方式。给犬只办理犬证意味着犬只有了合法的身份，居民可以合法、合规的养犬，当居民爱犬丢失需要找回时，可以用犬证作为认领凭证。

　　3.犬证有利于保障他人安全，近年来不文明养犬行为导致的养犬纠纷时有发生，办理犬证可以提高居民的责任意识。同时，在办理犬证时，犬只会同步做好免疫等工作，从一定程度上可以保障他人安全，也有利于犬只的健康。

　　掌上如何办理犬证？

　　1.搜索“平安洛阳”微信公众号或扫描二维码或点击下方名片

　　

　　点击关注进入公众号界面后，点击左下角“警民通”字样。

　　2.进入“警民通”界面下滑至服务大厅，点击“治安”后点击进入“犬证申请”选项

　　3、进入养犬管理系统选择没有账号，点此注册

　　4.输入用户名，密码即可登录【养犬管理系统】

　　根据需要点击”个人申请””单位申请“，按提示填写补充完整相关信息后“提交申请”。公安机关根据系统录入材料初步审核，对符合要求的网上申请予以受理，并对符合要求的申请在五个工作日内生成并发放“电子犬证”。“电子犬证”发放之日起，15个工作日内，申请人携带申请材料原件和犬只到现场进行查验，并领取犬牌；如超期未到现场进行审核，系统自动注销“电子犬证”。无需领取纸质犬证，当然如有需要，也可到属地分局现场领取。

　　办证咨询
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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