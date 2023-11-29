15年前，洛阳晚报记者全程跟踪报道洛阳一批“上海孤儿”寻亲历程

二十世纪五六十年代，江浙地区一些家庭迫于生计等原因将孩子送养。这些孩子经国家民政部门送至全国各地有抚养能力的家庭收养，他们被称为“上海孤儿”。洛阳也接收了部分“上海孤儿”。

闫遂斌保存着当年晚报的相关报道 洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 摄

二十世纪五六十年代，江浙地区一些家庭迫于生计等原因将孩子送养。这些孩子经国家民政部门送至全国各地有抚养能力的家庭收养，他们被称为“上海孤儿”。洛阳也接收了部分“上海孤儿”。

在洛安家立业的这些孤儿，依然对亲生父母魂牵梦萦，闫遂斌就是其中之一。15年前，晚报记者全程跟踪报道闫遂斌等洛阳一批“上海孤儿”寻亲历程，引发强烈关注。

怀着对家的思念与想象他们踏上寻亲路

闫遂斌告诉记者，生活在洛阳的很多“上海孤儿”，在青少年时代就隐约知道了自己的身世。1980年后，得知身世的“上海孤儿”从全国各地开始了他们艰难的寻亲之旅。

“尽管我们不缺衣少食，也不缺少来自养父、养母的疼爱，但知道自己的真实身世后，缺憾和失落还是深深地植入了我们的心灵。后来，我们有了自己的小家，有了自己的儿女，还是渴望知道自己是谁？亲生父母长得什么样？家里还有几个兄弟姐妹？”闫遂斌说。

在日复一日、年复一年的自我追问中，很多“上海孤儿”的心理受到了很大伤害。一些人在养父、养母去世或者征得他们的同意后，义无反顾地踏上了寻亲之路。2000年，这些经历相似的洛阳“上海孤儿”自发结成了“洛阳寻亲团”，闫遂斌任“洛阳寻亲团”的团长。

每当江浙一带举办寻亲会，“洛阳寻亲团”的成员们都会组团前去寻亲。除了这种“赶场式”的寻亲，成员们平时还经常交流寻亲信息，并通过网络与全国各地的寻亲团互通消息。逢年过节，成员们就聚在一起，互相鼓励、彼此温暖。

然而，数十年来，不知跑了多少路，吃了多少苦，流了多少泪，寻亲成功的洛阳“上海孤儿”不过十五六人。

“是晚报重新点燃了我们寻亲的希望”

在2008年宜兴寻亲现场，一名前来认亲的老人在仔细看资料 （资料图片）

晚报对于“上海孤儿”的相关报道引起社会广泛关注，许多市民对“上海孤儿”这个群体有了深入了解，对他们的身世之坎坷和寻亲之执着表示感动，更有爱心企业慷慨解囊，资助他们顺利踏上寻亲路。

2008年4月17日，《洛阳晚报》发布了一个重要的寻亲信息：为帮助更多孤儿实现寻亲心愿，享誉全国的“寻亲大姐”吕顺芳和江苏省有关部门将在南京、宜兴、无锡、泰州4个城市举办大型寻亲会。

“是晚报重新点燃了我们寻亲的希望！”闫遂斌说，当时，除了“洛阳寻亲团”原有成员，还有四五十人报名寻亲。

2008年4月底，闫遂斌带领40余名“洛阳寻亲团”成员分批出发，参加4月28日至5月3日在上述4个城市举办的寻亲会，晚报记者全程跟踪报道并提供力所能及的帮助。

在寻亲会现场，这些早已成年的孤儿将寻亲资料举在胸前，认亲者则顺着通道依次走过他们身前，一个个地打量过去。孤儿们大多默不作声，望着从身边走过的认亲者，盼望着亲人的出现。认亲者的眼里同样充满了期待，他们不时会停在某个孤儿面前询问几句，在得到回答后，点头、摇头，面带失望地继续往前走……最终，“洛阳寻亲团”有4名成员在宜兴寻亲会上找到了“相当疑似”的亲人。

“我们就是彼此最亲的人”

15年过去了，“洛阳寻亲团”的成员们找到家人了吗？那4名找到“疑似亲人”的成员，是否得到了最终确认？

“那4名找到‘疑似亲人’的成员，最终确认亲缘关系的有两人。”闫遂斌告诉记者，虽然结果不尽如人意，但随着寻亲方式及技术手段的不断进步，从2008年至今，洛阳市及周边地区找到亲人的“上海孤儿”已累计超过30人。

闫遂斌说，晚报在2008年的寻亲活动中，派出采访小组进行了长达半个月的跟踪报道，还为寻亲团保驾护航，给他们提供了很大的声援和支持，使“洛阳寻亲团”在全国寻亲界中受到很大关注。

一些南方的家属通过《洛阳晚报》报道的寻亲消息和线索，找到晚报，又通过晚报联系到“洛阳寻亲团”，从而找到了自己失散的亲人。在晚报的“牵线搭桥”下，目前共有7名“洛阳寻亲团”成员找到了亲人。

“可以说，没有晚报，就没有之后寻亲工作的充分开展，也就没有我们寻亲团的今天！”闫遂斌由衷地说，在多日的朝夕相处中，寻亲团成员与晚报特派记者之间也结下了深厚的情谊。

尽管为寻亲工作奔走多年，闫遂斌始终未能找到自己的亲生父母。闫遂斌坦言，多年寻亲已经令他身心俱疲，但只要有机会，他还会继续寻找。

“虽然没找到亲生父母，我却收获了更多亲人。”闫遂斌说，“在洛阳的‘上海孤儿’相互鼓励、相互温暖，就是彼此最亲的人！我们早已把生命融入洛阳这方热土。洛阳的水土和人民养活了我们，并把我们哺育成人，这份恩情比天还高。在我心里，没有怨恨，只有感恩。我想，这也是所有在洛阳的‘上海孤儿’的共同心声。”（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然）