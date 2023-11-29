晚报创刊30周年，老读者用心“剪”祝愿

“我是晚报老读者，《洛阳晚报》即将迎来创刊30周年，我特意创作了剪纸作品，送上美好祝愿！”27日，在洛龙区古城街道英才社区高层次人才小区，81岁的李云山向记者展示剪纸作品，并讲述了他和晚报的故事。

读者小档案

●姓名：李云山

●年龄：81岁

●订报时间：30年

●读报感悟：我喜欢读晚报，通过读报学习知识，了解洛阳日新月异的发展，祝晚报越办越好！

“我是晚报老读者，《洛阳晚报》即将迎来创刊30周年，我特意创作了剪纸作品，送上美好祝愿！”27日，在洛龙区古城街道英才社区高层次人才小区，81岁的李云山向记者展示剪纸作品，并讲述了他和晚报的故事。

他剪了生肖狗和龙，为晚报创刊30周年送祝福

“晚报的陪伴，让我的生活丰富多彩，我很感谢晚报，就创作了剪纸作品，要送给晚报编辑部，作为庆祝晚报创刊30周年的礼物。”李云山说。

记者看到，剪纸作品由生肖狗和龙的图案组成，左下角盖有“中国剪纸”印章，右上角盖有“李云山印”印章，喜庆又大气。

“1994年是农历甲戌年(狗年)，狗有忠诚、勇敢的品性，还有兴旺的寓意；2024年是农历甲辰年(龙年)，龙腾虎跃，寓意吉祥。”李云山解释，他在作品中间写了两行字——“忆往昔读晚报年年相伴，看今朝龙腾虎跃报报报”。

为剪好这幅作品，李云山精心设计，从构图、剪纸到完成装裱，花了一个多星期。

参加晚报创刊20周年庆祝大会，他珍藏嘉宾证

李云山工作室的墙上挂满了他创作的剪纸作品。在桌子上，《洛阳晚报》创刊20周年庆祝大会的嘉宾证引起了记者注意，10年过去了，嘉宾证跟新的一样，可见主人十分珍惜。

“10年前，我应邀参加了晚报创刊20周年庆祝大会，非常激动，非常开心，从报社回家后，我将这个嘉宾证珍藏了起来。”李云山说。

早在2013年，记者就与李云山结缘了。当时，晚报为庆祝创刊20周年，举行了“十佳达人”大赛，李云山积极报名参赛，凭借高超的剪纸技艺被评为“剪纸达人”。

2013年12月，李云山特意创作了剪纸作品《群芳争艳》送给晚报，庆祝晚报创刊20周年。这幅作品中有20朵相连的牡丹花，寓意晚报20年持续发展。

“一转眼，晚报即将迎来创刊30周年，我很珍惜和晚报记者、编辑的友情，能为晚报做点儿事，我很自豪。”李云山说。

剪纸26年，他的作品多次登上晚报

李云山的人生经历丰富，他1960年参军，1965年退役进入工厂工作，1985年进入洛轴工作，直至退休。

“我从小喜欢剪纸，通过自学掌握了剪纸技艺。”李云山说，他55岁办理内退后，就拾起爱好，全身心投入剪纸，在小区里租了一间房子作为剪纸工作室。

李云山主要创作“水花鸟兽”4类剪纸作品：水中之王——龙，花中之王——洛阳牡丹，鸟中之王——凤凰，兽中之王——虎。他的剪纸作品惟妙惟肖，《花开富贵》等作品被洛阳博物馆收藏，还有作品被俄罗斯、韩国、新加坡、比利时等国家友人收藏。

“我喜欢读晚报，通过读报学习知识，了解洛阳日新月异的发展，还在晚报的带动下，积极参加公益活动，创作剪纸作品。”李云山说，不久前，他在晚报上看到洛阳民俗博物馆征集“龙”主题剪纸作品，就积极报名，创作作品。

记者看到，李云山的剪纸工作室里有一沓剪报，内容主要是他发在晚报上的剪纸作品。

“晚报厚爱读者，读者支持晚报，这就是最美好的双向奔赴吧！”李云山说。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图）