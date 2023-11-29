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穿越盛唐洛阳年丨多项精彩活动邀您博物馆里迎新年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.30 09:21

　　昨日，记者从市文物局获悉，元旦假期，我市各博物馆为市民、游客安排了丰富多彩的文化活动，邀请大家共赴一场仪式感满满的迎新之旅。

　　●大部分博物馆取消个人预约参观机制

　　为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。

　　市文物局相关负责人介绍，此举是河南省提升博物馆开放水平的具体举措，取消个人预约参观后，市民、游客只需要提供有效身份证件，即可入馆参观。

　　我市保留个人预约参观机制的博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、洛阳日记博物馆、河洛古代石刻艺术馆、洛阳警察博物馆、洛阳理工学院博物馆。

　　●多家博物馆取消周一闭馆惯例

　　2024年元旦恰逢周一，我市多家博物馆取消周一闭馆惯例，方便大家在元旦假期进馆感受传统文化的魅力。同时，元旦假期，各博物馆、纪念馆纷纷推出免费讲解服务，如果您有参观需求可别错过。

　　元旦假期免费讲解具体时间：洛阳博物馆，每天9：30、10：30、14：00、15：00；二里头夏都遗址博物馆，每天10：00、14：30；洛阳隋唐大运河文化博物馆，每天10：00或15：00；洛阳民俗博物馆，每天10：30、15：00；定鼎门遗址博物馆，每天10：30、14：30、15：30；八路军驻洛办事处纪念馆，12月30日、31日10：00、15：00；关林景区，每天10：00、16：00。

　　值得一提的是，2024年1月1日14：30，二里头夏都遗址博物馆将推出“夏都里的中国龙——元旦直播活动”，为大家讲述二里头文化中的龙元素，您可以通过该博物馆的官方抖音账号观看直播。

　　●沉浸式活动带来“穿越”体验

　　元旦假期，洛阳古墓博物馆特别推出《多少楼台烟雨中》古墓实景剧本杀，采用“实景+沉浸式剧情+游戏式互动”剧本演绎游戏模式，带给游客全新的沉浸式文旅体验。

　　在洛阳博物馆，“神秘客·洛小文夜探博物馆”沉浸式讲解将再次上演，专业演员用文博创新讲解活动，将博物馆变为互动式剧场，让游客跟随讲解“穿越”古今。

　　●主题文物精品展内容丰富

　　昨日，“近观龙门——龙门石窟百年发现与保护成果展”在洛阳隋唐大运河文化博物馆开幕，展览通过印象龙门、遗产保护、考古发掘、再现辉煌4个部分，多角度展示龙门石窟的艺术魅力，并介绍了龙门石窟在遗产保护、文物数字化等方面所作的努力。本次展览将持续至2024年2月29日，如果您感兴趣，不妨趁元旦假期去“打卡”。

　　此外，元旦假期还有多个主题文物精品展亮相我市各大博物馆，主要有：洛阳博物馆的“华夏衣冠——时裳·武则天”“梵羽御璗(dàng)——雀金绣文化艺术展”，二里头夏都遗址博物馆的“荆楚山河凤舞九天——楚文化特展”，洛阳古墓博物馆的“锁之韵——三明市博物馆锁具展”，洛阳周公庙博物馆的“‘诗见周公’历代名人吟颂周公诗词选萃文化展”，洛阳民俗博物馆的“镜像——家风家训专题展”。

　　●跟着研学活动学民俗做手工

　　今日，洛阳周公庙博物馆推出“龙呈国瑞气震华夏”活动，带领大家认识龙纹并了解它的发展过程。周王城天子驾六博物馆推出“‘元’气满满、‘旦’愿美好”活动，带领大家了解元旦风俗，制作掐丝珐琅书签。

　　元旦假期，洛阳古墓博物馆推出了“宝藏亲子游”活动。孩子们将在研学导师的带领下，按照研学手册中的线索，收集文创徽章，解密锦囊并完成宝藏拼图，获得任务贴纸。

　　2024年1月1日，洛阳博物馆将推出“爆竹声声迎新年”活动，由研学导师为大家讲解元旦的由来、元旦的习俗，并带领大家制作新年挂饰。当天，在八路军驻洛办事处纪念馆，讲解员将为进馆游客介绍元旦的由来、元旦的习俗，以及我国古代历法的形成、发展过程。如果您对这些活动感兴趣，可关注相关博物馆的微信公众号了解详细信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 通讯员 阎桦 刘秋杰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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