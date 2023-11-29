洛阳市纪委监委部署元旦春节期间监督落实中央八项规定精神工作

2024年元旦春节将至。昨日，市纪委监委印发《2024年元旦春节期间监督落实中央八项规定精神工作方案》，严明元旦春节期间纪律要求。 2024年元旦春节将至。昨日，市纪委监委印发《2024年元旦春节期间监督落实中央八项规定精神工作方案》，严明元旦春节期间纪律要求。 方案明确，全市各级纪检监察机关将通过印发廉洁过节通知和典型问题通报、开展警示教育、发送廉洁提醒短信、开展“四风”专项检查、开展公车集中整治“回头看”等方式，持续加强党员干部教育管理监督，严格正风肃纪，持续传导压力，引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘责任。 元旦春节期间，纪检监察机关将采取跨协作区随机式检查，在全市开展明察暗访、监督检查，重点查处不吃公款吃老板等隐形变异吃喝，违规收送购物卡、土特产等易发多发问题，对发现的“四风”问题严肃追究，形成有力震慑。 市纪委监委相关负责人表示，要坚持党性党风党纪一起抓，通过多种方式打出监督预防“组合拳”，持续释放作风建设不停步、再出发的鲜明信号，推动广大党员干部不断增强以自我革命精神推进作风建设的政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续巩固、拓展作风建设来之不易的成果，着力营造欢乐祥和、风清气正的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)