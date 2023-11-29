在全省禁毒工作电视电话会议上，洛阳2个集体和6名个人受表彰

在昨日召开的全省禁毒工作电视电话会议上，我市2个集体和6名个人受表彰。

在昨日召开的全省禁毒工作电视电话会议上，我市2个集体和6名个人受表彰。 在昨日召开的全省禁毒工作电视电话会议上，我市2个集体和6名个人受表彰。 市人民检察院第二检察部、市公安局西工分局禁毒大队被评为先进集体；市公安局禁毒支队政委崔江、市公安局涧西分局禁毒大队大队长赵林燕、洛阳日报社记者申利超等6人被评为先进个人。 近年，我市深入贯彻习近平总书记对禁毒工作作出的重要指示精神，坚决落实上级决策部署，积极构建“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的禁毒工作格局，压紧压实禁毒责任，重拳打击涉毒犯罪，全面加强禁毒宣传，统筹推进综合治理，激励和发动社会力量积极参与禁毒斗争，毒品治理能力和水平不断提升，有效遏制了毒品问题蔓延势头，禁毒斗争形势持续向好。 副市长、市公安局局长楚国剑在洛阳分会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 谭瑞祥)